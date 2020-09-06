Yükseköğretim Kurulu ( YÖK),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik gibi lisansüstü programlara başvuracak adaylarla doktora veya sanatta yeterliğe başvuracak araştırma görevlilerine, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanlarına ilişkin belgelerini, sınav sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına ibraz etme hakkı getirdi.
Kovid-19 salgını nedeniyle ÖSYM tarafından 27 Eylül'e ertelenen YDS'ye ilişkin YÖK'e başvuran adaylar, YDS puanlarını gösteren sonuç belgeleri olmadığı için yükseköğretim kurumlarında açılan lisansüstü programlara başvuru yapamadıklarını belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi.
Bu süreçte adayların mağdur olmaması amacıyla YÖK tarafından 2020-2021 güz dönemi lisansüstü başvurularına mahsus olmak üzere, lisansüstü programa başvuru sırasında ilgili üniversiteler tarafından aranan "YDS puanının değerlendirme işlemlerine katılmamasına ve kayıt hakkı kazanan adayların şartlı kaydının yapılması" kararlaştırıldı.
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNE DE ŞARTLI KAYIT HAKKI İMKANI
Araştırma görevlileri için de doktora veya sanatta yeterlik başvuru ve kabul şartları arasında yer alan yabancı dil puanı belgesinin süresi bitenlerin, "yüksek lisans programına kayıt yaptırdıkları dönemde ibraz ettiği puanların kullanılarak şartlı kayıtlarının yapılmasına" imkan tanındı.
YDS SONUÇ BELGESİ 5 GÜN İÇERİSİNDE İBRAZ EDİLECEK
Başvurularını yabancı dil puanları bulunmadan yapan adayların, ÖSYM'nin 27 Eylül 2020 tarihli YDS sonucunun açıklamasından itibaren 5 gün içinde mesai bitimine kadar sonuç belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri gerekecek.
Belgelerini belirlenen tarihe kadar ibraz etmeyenlerin işlemleri, kayıt şartlarını sağlamadıklarından iptal edilecek.
ÖĞRENCİ LEHİNE MAKUL GEREKÇELER DİKKATE ALINMAYA DEVAM EDİLECEK
Konuya ilişkin YÖK yetkilileri, "Öğrenci dostu YÖK" olarak, içinde bulunulan zor şartlarda, öğrenci lehine olan makul gerekçeleri istismara yol açmamak şartıyla, her zaman dikkate alacaklarını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!