YÖK'ten Meslek Yüksekokulları için uygulamalı eğitim

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 'Üniversite-Sanayi' işbirliği bakımından büyük öneme sahip olan projenin, sanayinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, uygulama ve beceri yetkinliği yüksek insanların yetiştirilmesini ve yükseköğretimde istihdam odaklı politikaların oluşturulmasını kapsadığı bildirildi. Projenin iki önemli bileşeni bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Bir, Organize Sanayi Bölgelerinde meslek yüksekokullarının kurulması, öğrencilerin meslekleri ile ilgili eğitimi sanayi ortamında almalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi. İki, fen ve mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanları ile ilgili özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim yapmalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi" denildi.

"ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Proje kapsamında üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkelerin kalkınmasında ve istihdamın artmasında imalat sektörü kapsamındaki alt sektörler önemli rol almaktadır. Bu nedenle endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek ve ülkemizin nitelikli elemana ihtiyaç duyduğu imalat sektörü ve lojistik alanlarına yönelik belirlenen mesleklere ilişkin 16 önlisans programına 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için destek ve teşvik verilmiştir. Proje kapsamındaki önlisans programlarında öğrenim gören toplam 2 bin 202 öğrencinin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla genel okul bütçesinin dışında öğrenci başına ortalama 4 bin 500 TL tutarında eğitim desteği verilmiştir. Bu kapsamda, 2019 yılının Ocak ayında, Bolu, Adana, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep ve Samsun illerindeki Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulmuş olan 8 üniversitenin 9 meslek yüksekokulunun, 38 önlisans programında okuyan 2 bin 202 öğrencinin sanayi eğitimi için toplam 9 milyon 833 bin TL ek parasal destek verilmiştir."

"DESTEK MYO'NUN PERFORMANS DURUMUNA GÖRE DEVAM EDECEK"

Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarına verilen desteğin devamına performans kriterleri çerçevesinde karar verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Eğitim desteği verilen programların performans değerlendirmesi, 'mezunların istihdam oranı, iş yeri eğitimi yapılan işletmelerin memnuniyet oranı ve sektörü geliştirmeye yönelik yürütülen proje sayısı gibi özellikle uygulamalı eğitimi ve istihdamı artırmaya yönelik yapılan çalışmalar' gibi kriterler dikkate alınarak yapılmaktadır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 12 devlet üniversitesinde öğrenim gören 1998 öğrenciye, bahar dönemi için ise 21 devlet üniversitesinde öğrenim gören 3 bin 161 öğrenci olmak üzere toplamda fen ve mühendislik lisans programlarına kayıtlı 5 bin 159 öğrenciye 'sanayi eğitimi görmeleri için' parasal destek verilmiştir. İŞKUR'un katkısıyla uygulamalı işyeri eğitimini artırmak amacıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i kadar öğrencilere para ödemesi yapılmıştır. Böylelikle öğrenciler 8 dönemlik eğitim hayatlarının 1 dönemini (7 artı 1 projesi) sanayide uygulamalı işyeri eğitimi olarak aldıkları takdirde her bir ay için ortalama 675 TL ücret almaktadırlar."

"DESTEĞE İLİŞKİN ŞARTLARI YÖK BELİRLEYİP ÜNİVERSİTELERE BİLDİRİYOR"

Açıklamada, sanayi eğitimi desteği alacak olan üniversite, bölüm ve öğrencilerin seçimi ve desteklenmesine dair şartların YÖK tarafından üniversitelere bildirildiği belirtilerek, "Bu şartlardan en önemlisi, sanayi eğitimi desteği alacak olan öğrencinin bir dönem boyunca kesintisiz sanayide eğitim görme taahhüdünün verilmesi, endüstriyel kuruluşun belirlenmesi ve öğrencilerin sanayi eğitiminde elde edecekleri mesleki becerilerin nesnel olarak belirlenmesidir." YÖK yetkilileri uygulamalı eğitimi son yıllarda öne çıkarmayı hedeflediklerini ve bu amaçla bir dizi proje yürüttüklerini kaydetti.