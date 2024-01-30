Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 8.474,30 %0,03
        DOLAR 30,3506 %0,01
        EURO 32,9343 %0,12
        ALTIN 1.987,27 %0,23
        FAİZ 43,51 %0,21
        GÜMÜŞ GRAM 22,63 %-0,03
        BITCOIN 43.661,00 %1,10
        GBP/TRY 38,5489 %-0,12
        EUR/USD 1,0842 %0,10
        BRENT 82,85 %0,55
        ÇEYREK ALTIN 3.249,18 %0,23
        Haberler Ekonomi Teknoloji YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka programlara entegre olacak - Teknoloji Haberleri

        YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka programlara entegre olacak

        YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zekâ temelli bilişim teknolojisini ve mobil yazılım temelli iletişimi bütün programlara entegre edeceklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 23:00 Güncelleme: 30.01.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapay zeka programlara entegre olacak"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yükseköğretim Kurulu'nca İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ev sahipliğinde 'Yükseköğretimde Üretken Yapay Zekâ Yükseköğretim Kurulu-Sektör Buluşması toplantısı gerçekleştirildi.

        YÖK Başkanı Özvar, iş dünyasının önde gelen şirketlerinden teknoloji yöneticilerinin ve rektörlerin katılımıyla, yapay zekânın yükseköğretim üzerindeki etkilerini sektör profesyonellerinin bakış açısıyla değerlendirmek amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi.

        Fotoğraf: AA

        "YAPAY ZEKA VE BÜYÜK VERİ KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN TEKNİK ÇALIŞMALAR SOMUT ADIMLARA DÖNÜŞMEYE BAŞLADI"

        Yükseköğretim Kurulu bünyesinde uzun zamandır dijitalleşme, yapay zekâ ve büyük veri konusunda yürütülen teknik çalışmaların somut adımlara dönüşmeye başladığını ifade eden Özvar, şunları söyledi:

        REKLAM

        "Dijital teknolojiler alanındaki hızlı gelişmelere paralel olarak ilgili bütün sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını karşılamak amacıyla lisans düzeyinde Bilgisayar, Yazılım ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerimizin yanında 12 üniversitemizde 'Yapay Zekâ Mühendisliği' ve 'Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği' bölümleri ile lisansüstü seviyede farklı programlar açılmış durumda. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ temelli yeni programların açılması da planlanıyor. Dijitalleşen dünyada dijital güvenlik konusunun giderek daha fazla önem kazanmasıyla bu alanda nitelikli ara eleman yetiştirmek üzere Ankara, Ege, Gebze Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyelerinde 4 yeni Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu açtık. Bu okulların taban puanları oldukça yüksek seviyelerde. Bu, ülkemizde özellikle dijital alandaki teknolojik gelişmelere yönelik, gençlerin farkındalığının yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. Üniversitelerde dijital teknolojiler ve yapay zekâ alanında eğitim ve öğretime yönelik gelişmelerin yanında bu alanda araştırmaya yönelik akademik birimleri de kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi bünyesindeki Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü bunun en önemli örneği. Bunun yanında çeşitli üniversitelerde yapay zekâ, robotik ve yapay zekâ, tıpta yapay zekâ, yapay zekâ ve akıllı sistemler, yapay zekâ ve veri analitiği, yapay zekâ sistemleri ve veri bilimi gibi değişik adlarla 10 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor."

        "MİKRO YETERLİLİKLER HIZLA YAYGINLAŞIYOR"

        Yükseköğretim ve çalışma hayatı için dönüştürücü potansiyele sahip bir yenilik olarak nitelendirilen; beceri, yetkinlik ve uzmanlık kazanma bağlamında öğrenenlere kısa zamanda, esnek ve daha erişilebilir fırsatlar sunan mikro yeterliklerin geleneksel öğretim dereceleri ve sertifika programlarından farklı olarak yükseköğretimin geleneksel öğrenme yapısının gözden geçirilmesine neden olduğunu kaydeden Özvar, "Avrupa Komisyonu'nun, esnek ve kapsayıcı öğrenme fırsatları olarak nitelendirdiği, çeşitli kamu ve özel hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan mikro yeterliklerin, Avrupa'da ve dünya çapında hızla yaygınlaştı. Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda yaşanan gelişmelerle eşgüdümlü olarak, Türk Yükseköğretim Sistemi'nde mikro yeterlilikler çerçevesinin tesisi, geliştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin çalışmaların Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütüldü. Çalışmalar sonunda paydaş görüşleriyle birlikte yapılacak değerlendirmelerle Avrupa Yükseköğretim Alanı ile uyumlu düzenlemelerin gerçekleştirilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Rus lider Putin'in mal varlığı açıklandı
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Carvalho, Beşiktaş'a çok yakın!
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Yolcu rahatsızlandı, şoför yoldan çıktı
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Galatasaray'da ayrılık resmileşti!
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Mesaj cinayetine 25 yıl hapis
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Enflasyonu nasıl yeneriz?
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Biden: Savaşı genişletmeyi istemiyoruz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Müzikholde silahlı saldırı
        Müzikholde silahlı saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 23. haftanın panoraması!
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        Cedric Soares adım adım Aslan oluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Paşa'nın parlayan yıldızı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Habertürk Anasayfa