YÖK Başkanı Özvar: 2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda en az 10 üniversitemizin ilk 500 girmesini hedefliyoruz

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkezi Ameliyathaneler Binası'nın açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin öğrenci sayısı, üniversite altyapısı, bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme açısından Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını söyledi.

Demografik yapı incelendiğinde gelecek yıllarda hekim ihtiyacının artacağının öngörüldüğünü hatırlatan Özvar, "Nüfusumuzun yaşlanıyor olmuş olması, sağlık hizmetlerinden daha fazla oranda vatandaşlarımızın hizmet alma ihtiyacının doğacak olması, hekim ve sağlık çalışanlarına olan ihtiyacımızı artırmaktadır. Bu bakımdan Türkiye bugün itibarıyla sadece ülkesine değil, aynı zamanda uluslararası sağlık sektörüne de fevkalade önemli katkılar sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

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EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise yeni yapılan binada tıbbi güvenliğin ve konforun ön planda tutulduğunu bildirdi.

Sağlık hizmetlerine erişilebilirliği artırdıklarını vurgulayan Budak, açılışı yapılan merkezde aynı anda 70 hastanın ameliyat edilebileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yeni ameliyathane binasının açılış kurdelesi kesildi. EÜ'nün kuruluşunun 70. yıl dönümüne özel yapılan anıtın açılışını gerçekleştiren Özvar, daha sonra Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen akademik yükselme belgeleri takdim törenine katıldı. Türkiye'deki üniversitelerin dünyanın birçok farklı bölgesinde stratejik işbirlikleri kurduğunu aktaran Özvar, bu şekilde akademik etkileşimin ivme kazandığını belirtti. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Suriye'nin yeniden inşasında önemli rol oynadığının altını çizen Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak Suriye'yi ziyaret ettiklerini ve Suriye Yükseköğretim Bakanı ile kapsamlı işbirliği protokolü imzaladıklarını anımsattı. Şam'da Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasına yönelik çalışma yapılacağını bildiren Özvar, şunları kaydetti: "Söz konusu protokol, ülkemizde öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin Türkiye'den dönüşleri sonrasında eğitim hayatına uyumlarını kolaylaştıracak düzenlemeleri de içermektedir. Türkiye'de halihazırda eğitimlerine devam eden ara sınıf öğrencileri, Suriye'deki yüksek öğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isterlerse kendilerine gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Yine üniversiteler arasında lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde ortak diploma programları başlatılacak ve Suriye'nin ihtiyaç duyduğu öğretim üyeleri üniversitelerimizde yetiştirilecek. Bugüne kadar 40 binin üzerinde Suriyeli öğrenci yükseköğretim kurumlarımızdan mezun oldu."

Prof. Dr. Özvar, YÖK olarak araştırma, proje, bilimsel çalışma, nitelikli akademik yayın, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve diğer alanlarda üniversiteleri geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. Türk üniversitelerinin dünya ölçeğinde daha üst sıralara çıkmasını amaçladıklarını vurgulayan Özvar, "Bu kapsamda 2028 yılına kadar uluslararası sıralamalarda en az 2 üniversitemizin ilk 200'e, 10 üniversitemizin ilk 500'e ve 50 üniversitemizin ilk 1000'e girmesini hedefliyoruz. Üniversitelerimizin küresel akademik marka değerlere sahip olması çok önemli. Bu hedeflere ulaşmak eğitim-öğretimde kalite güvencesi, bilimsel ve teknolojik araştırmalara ayrılan fonlar, mezunlarımızın ulusal ve küresel istihdamda görünürlüğü ve bilimsel yayınlarımızın çıktı ve etkileriyle mümkündür. Bunları sağlamak için yönetsel, kurumsal ve finansal alanlarda hükümetimizle istişare halinde daha cesur ve kararlı adımlar atacağız" şeklinde konuştu.