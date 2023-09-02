YÖK Başkanı'ndan rektörlere barınma uyarısı!

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YÖK Başkanı Özvar, mesajında; "2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre üniversitelere yerleşen adayların kayıt işlemleri 1 Eylül Cuma 2023 göre itibariyle sona eriyor. Özellikle son dönemde yükseköğretim öğrencilerini bünyelerine katmayı amaçlayan FETO, PKK ve sair terör örgütlerinin, ögrencilerin barınma hususundaki ihtiyaçlarını kullanarak harekete geçebileceklerine ve "öğrenci evi" adı altında gençlerimizi kendi çevrelerine toplamaya çalışabileceklerine yönelik duyumlar gelmektedir" dedi.

YÖK BAŞKANI ÖZELLİKLE YENİ BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERE BARINMA KONUSUNDA YARDIMCI OLUNMASINI İSTEDİ

Özellikle eğitim öğretime yeni başlayacak öğrencilere barınma konusunda yardımcı olunması ve onlara rehberlik edilmesini isteyen Özvar, "Gerekli uyarı ve tavsiyelerde bulunmanızı mümkünse üniversiteniz bünyesinde kuracağınız 'destek birimleri' aracılığıyla öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermenizi fevkalade önemli bir husus olarak görüyoruz. Bu konuda şehrinizdeki ilgili kurumlarla sürekli bir iletişim ve iş birliği içerisinde olmanızı sizlerden hassaten rica ediyorum" ifadelerini kullandı.