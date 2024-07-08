Yoğun tatlar sevenler için: Kolayca hazırlanabilen pratik bitter çikolatalı bisküvili pasta tarifi!
Tatlı krizlerine birebir ve yapımı oldukça kolay bir tarifle karşınızdayız: Bitter çikolatalı bisküvili pasta! Bu lezzetli pasta, çikolatanın yoğun tadını bisküvilerle birleştirerek iyi bir deneyim sunuyor. Hem çay saatlerinde misafirlerinizi şaşırtmak hem de ailenizle keyifli anlar paylaşmak için ideal bir seçenek. Peki, nasıl yapılır? İşte, sizin için bitter çikolatalı bisküvili pasta tarifi...
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Bitter çikolata severler buraya! Bisküviyle birleşen bu yoğun tat, klasik tariflerden olmasına rağmen çokça tercih ediliyor. Ayrıca kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, hem göz zevkinize hitap edebilir hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir. Yoğun çikolata tadıyla öne çıkan bitter çikolatalı bisküvili pasta, özel günlerinizde ve davetlerinizde herkesin beğenisini kazanabilir. Hazırsanız malzemeleri hazırlayıp bu enfes pastayı yapmaya başlayabilirsiniz. İşte, adım adım bitter çikolatalı bisküvili pastanın yapılışı...
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BİTTER ÇİKOLATALI BİSKÜVİLİ PASTA
MALZEMELER:
18 adet bisküvi
2 yemek kaşığı tereyağı
50 gram bitter çikolata
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KREMASI İÇİN:
Yarım çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı nişasta
250 gram tuzsuz labne
150 gram bitter çikolata
200 gram sıvı krema
ÜZERİ İÇİN:
50-100 gram bitter çikolata
İsteğe bağlı ceviz
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YAPILIŞI:
Bisküvileri ezin ve bu sırada bitter çikolatanızı küçük parçalara ayırın. 2 yemek kaşığı tereyağı ile birlikte benmari usulü eritin. (Benmari usulü: Çikolatayı bir kaseye koyun ve bu kaseyi sıcak su dolu bir tencereye yerleştirerek eritin, doğrudan ateşe temas ettirmeyin.)
Eriyen çikolata ve tereyağı karışımını, un haline getirilmiş bisküvilerle karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
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Karışımı bir kek kalıbına veya düz bir tepsiye dökün ve tabanını düzleştirerek bastırın. Bu sırada süt ve nişastayı bir tencerede karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Ardından soğuması için kenara alın. Bu aşamada labne, 150 gram erimiş bitter çikolata ve sıvı kremayı soğuyan nişastalı karışıma ekleyin ve iyice çırpın. Hazırladığınız kremayı, bisküvili tabanın üzerine dökün ve spatula ile düzeltin.
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Kremanın üzerine 50-100 gram bitter çikolatayı rendeleyerek veya küçük parçalara ayırarak serpin. Daha sonra pastayı buzdolabında en az 2 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirin.
Böylece pasta tamamen sertleşir ve lezzetler iyice oturur. Pastayı buzdolabından çıkarın, dilimleyin ve servis edin. İsteğe bağlı olarak üzerine ceviz, rendelenmiş çikolata veya kakao serpebilirsiniz. Afiyet olsun!
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