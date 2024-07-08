Yoğun tatlar sevenler için: Kolayca hazırlanabilen pratik bitter çikolatalı bisküvili pasta tarifi!

Karışımı bir kek kalıbına veya düz bir tepsiye dökün ve tabanını düzleştirerek bastırın. Bu sırada süt ve nişastayı bir tencerede karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ardından soğuması için kenara alın. Bu aşamada labne, 150 gram erimiş bitter çikolata ve sıvı kremayı soğuyan nişastalı karışıma ekleyin ve iyice çırpın. Hazırladığınız kremayı, bisküvili tabanın üzerine dökün ve spatula ile düzeltin.