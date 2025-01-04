Alçak irtifa hava savunma sistemi: KORKUT

Ukrayna Savaşı'nın dünya savaş tarihi açısından en önemli özelliklerinden biri de drone ve insansız hava araçlarının etkin kullanımı oldu. Özellikle Ukraynalı drone operatörlerinin başarılı kullanımı sosyal medya üzerinden birçok defa izlendi. Rusya da insansız hava araçları konusunda özellikle

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İran'dan temin ettiği Şahit droneları ile etkili oldu.

KORKUT hava savunma sistemi de özellikle alçak irtifa hava savunması ile zırhlı birliklerin ve maiyetindeki piyadelerin arazideki hareketini kolaylaştırdığı gibi gelecek olan tehlikeleri de bertaraf edebilme kabiliyetine sahip. KORKUT diğer yandan helikopter gibi alçak irtifa uçuşa sahip hava araçlarına karşı da savunma yapabiliyor.

ASELSAN'ın resmî sitesindeki bilgilere göre KORKUT çift namlulu silah kulesi ile dakikada 1100 atım gerçekleştirebiliyor. Aynı anda iki farklı mühimmat taşıyabilen KORKUT, operatörüne dilediği mühimmatı kullanma seçeneği sunuyor ve operatör anlık olarak mühimmat değişikliği yapabiliyor. KORKUT ayrıca seyir füzelerine karşı da etkin. ASELSAN "Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/ döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine karşı icrâı"

konusunda KORKUT'un başarı sağladığını kaydetti.