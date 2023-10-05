Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Hakkari Yüksekova'da meydana gelen yoğun sis yüzünden ilçe kayboldu!

        Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!

        Hakkari Yüksekova'da dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçe adeta kayboldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        • 2

          DHA'nın haberine göre Yüksekova'da dün akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı daha da arttı.

        • 3

          Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.

        • 4

          Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerlerken, aralıklarla yağmurun etkili olduğu ilçede dağların zirveleri de beyaza büründü. 

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Dünyanın fakir ülkelerinden... Çöp yığınları büyük tehlike!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        7 bin 700 yıllık insan figürleri bulundu
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        Meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının altında!
        Meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının altında!
        Habertürk Anasayfa