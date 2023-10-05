Yoğun sis etkili olunca ilçe kayboldu!
Hakkari Yüksekova'da dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçe adeta kayboldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
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DHA'nın haberine göre Yüksekova'da dün akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha karşı daha da arttı.
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Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, sürücüler ile yayalar zor anlar yaşadı.
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Bazı sürücüler araç farlarını yakarak trafikte ilerlerken, aralıklarla yağmurun etkili olduğu ilçede dağların zirveleri de beyaza büründü.
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