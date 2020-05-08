Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Artık yoğun bakım servislerinde Covid-19 ile ilişkili hasta sayımız azalsa ve bu bize kendimizi daha rahat hissettirse de ciddiye almamız gereken başka bir problem var.” Bu sözler Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel’e ait. Cinel, son günlerde yoğun bakım servislerinin yoğunluğunun azaldığı yorumlarıyla ilgili olarak “Düşünülenin aksine aslında en zorlu dönemdeyiz” diyor ve devam ediyor; “Yoğun bakımdan çıkanlar dışında kalan ve tedavilerine devam edilen hastalar artık kronik hasta haline gelmeye başladılar. Daha açık bir anlatımla ilk yumruğu Covid-19 attı. Şimdi sekonder (ikincil) enfeksiyonlarla hastalara ikinci hatta üçüncü yumruk atılıyor. Bu hastaların solunum desteği gereksinimleri devam ettiği için artık ‘trakeostomi’ (Boyun bölgesinde çıkıntılı bölgenin ve ses tellerinin yaklaşık 2-3 cm aşağısından hava borusuna açılan delik) açmaya başladık. Kronik hasta oldukları için ağızdan beslenemeyen hastalarımızın beslenmeyle ilgili problemlerini ise karın cildinden küçük bir delikten girerek midelerine bir tüp yerleştirerek (Perkutan Endoskopik Gastrostomi - PEG) çözüyoruz.

BU HASTALARA DAHA FAZLA ÖZEN GÖSTERİLMELİ

Bu hastalar tedavi sonrası yoğun bakımdan çıkamayıp kronik hastalar haline gelince sekonder enfeksiyonlara çok daha duyarlı oluyorlar. Öyle bir dönemdeyiz ki bu grup hastaların ciddi bir tehdit altında olmaları nedeniyle bakımlarına daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Çünkü sekonder enfeksiyon gelişen hastalarda biz yoğun bakım çalışanlarının en korktuğu durum olan ve ölüm oranı en yüksek klinik tablo olarak tanımlanan 'septik şok' gelişimiyle daha sık karşılaşılıyor.

100 HASTANIN 30-35’İ YOĞUN BAKIMIN KRONİK HASTALARI

Prof. Dr. İsmail Cinel, şu an yoğun bakım servislerinde yatan hastaların yüzde 30-35’inin sekonder enfeksiyonlara açık hastalar olduğunu ve yoğun bakımın kronik hastaları haline geldiğini söyleyerek ekliyor: “Bu, yoğun bakımda yatan hastalarda mortalite oranının bundan sonra daha çok artış göstereceği anlamına geliyor.”

SAĞLIK PERSONELİ ÇOK YORULDU

Son 2 aydır yoğun bakım servislerinde çalışan sağlık personelinin çok yorulduğuna dikkat çeken Cinel, bir de uyarıda bulunuyor. “Covid-19 ile ilişkili ölüm oranları ülkemizde şimdiye dek az olsa da bunun gevşemeyle sonuçlanması hepimizin işini zorlaştırır. Çünkü 'yeni normal' döneme girmiş durumdayız. Kısıtlılıkların gevşetilmeye başladığı bu dönemde doğru maske kullanımı, sosyal izolasyon ve el hijyeni konularına önem vermeye devam etmeli ve asla gevşememeliyiz."