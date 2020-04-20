20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yoga yapmak, ruhun ve bedenin bütünleşerek rahatlaması için yapılan bir egzersizdir. Yoga kendi kendine yapılabilecek bir çalışma değildir. Çünkü bunun zihinsel, esenlik ve duygusal boyutlarını öğrenmek için bir eğitici şarttır. Kendi başına yapılması sadece bedeni çalıştırmak anlamına gelir ki; bu da yoga değil sadece bir egzersiz olur. Önemli olan o bütünlüğü sağlamaktır. Yoga; bir eğitim alınarak başlanmalıdır. Yoganın amacı aklı ve bedeni güçlendirerek rahatlamayı sağlamaktır. Hareketler eğitmenin verdiği şekilde yapılmalı zorlanmamalıdır. Kişinin beden yapısı ve hareketleri gereğince yerine getirebilmesi için öncelikle kendini iyi tanıması ve ona göre yapabileceği hareketleri bilmesi gereklidir. Vücudu yavaş yavaş alıştırarak hareketler yapılabilir.
Yoga da ‘’asana’’ çalışmaları ile sağlanmak istenen yormak değil bütünlüğü sağlamaktır. Asana duruşları aç karnına yapılması gerekli duruşlardır. Kesinlikle öncesinde çay ya da kahve dahil bir şey yenilip içilmemelidir. Program için günün aynı saatini tercih etmeli ona göre ayarlanmalıdır. Mümkün olduğunca sessiz bir ortamda çalışılmalı ve çalışmalar kesilmemelidir. Ortamın havalandırılması açık havada yapılacaksa ılık bir havada yapılması önerilir.
Asana duruşları için altta; katlanmış bir battaniye halı ya da bir hasır olmalıdır. Rahat ve ince kıyafet tercih edilmelidir. Hareketler arası geçişlerde ara verilip az dinlenilmelidir. Çalışmalarda konsantrasyon için sessiz olmak gereklidir. Shavasana sırt üstü pozisyonunda günlük dinlenim sağlanmalıdır. Dinlenme sonrası sıvı almak uygun olacaktır.
Yoga yaparken doğru nefes almak gereklidir. Burundan nefes alınmalı ağız kapalı olmalıdır. Verirkende aynı şekilde yapılmalıdır. Pranha nefes alma diye adlandırılan yoga da nefes alma önemlidir. Nefes hayat veren enerjidir. Nefes alma taeknikleri ile beyin kontrolü sağlamak amaç edinilir. Öfke ya da sinirlilik hallerinde nefes alma sıklaşır bunu değiştirmek için kulağa gelen en düşük sesi duymaya ve konsantre olmaya çalışmalı bu sayede nefesi düzene koymaya imkan tanınmalıdır. Yoga da pranayı içine çekmek (nefes hayat enerjisidir) konsantrasyon ve meditasyon için hazır hale gelmek demektir.
Yogayı bir eğitmen yardımıyla tam olarak öğrendikten sonra kişi kendi başına yapmaya devam edebilir. Günde 2 defa yaparak rahatlamaların sağlanması amaçlanır. Belli zaman sonra teknikleri öğrenince uygulama da daha kolay ve etkili olacaktır.
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