Galatasaray'da kiralık olarak forma giydikten sonra Everton'dan Monaco'nun yolunu tutan Henry Onyekuru, forma şansı bulmakta zorlanırken bu durum ülkesi Nijerya'da da dikkatle takip ediliyor. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Nijerya Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden olan Joseph Yobo da 22 yaşındaki futbolcunun bu durumunun ülkesi için büyük kayıp olduğunu ifade etti.

"MONACO'DA GEÇİRDİĞİ ZAMAN SIKINTI"

Nijerya Milli Takımı'nın Onyekuru'ya ihtiyacı olduğunu belirten Yobo, "O harika bir yetenek. Everton’la olan sözleşmesinin bitmesini görmek isterdim. Premier Lig’deki sözleşmesi onun çalışmasını engelledi. Evet İngiltere Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri ama oynamadığınız zaman bir dezavantaj da olabiliyor. Onyekuru için en iyisini diliyorum. Türkiye’de olduğu gibi performansını yeniden üst seviyeye taşımasını ve bu formuyla Milli Takım’a katkı yapmasını bekliyorum. Monaco’da geçirdiği zaman büyük bir sıkıntı ve şimdi ayrılmak onun için daha iyi bir seçenek olarak görülüyor” dedi.