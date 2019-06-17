YKS yani TYT, AYT ve YDT soru ve cevapları ÖSYM tarafından dün akşam yayımlandı. YKS soru ve cevapları, adayların kendi cevapları ile doğru cevapları kıyaslayarak başarılarını tahmin etmeleri için önemli. ÖSYM takviminde YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih de yer alıyor. İşte 2019 YKS soru ve cevapları...

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI 2019! (TYT, AYT, YDT)

ÖSYM'den yapılan açıklamada, YKS cevap anahtarlarıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"15 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde uygulanan 2019-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2019-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 16 Haziran 2019 tarihinde saat 20.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir."

2019 YKS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

TYT'DE BİR SORU İPTAL

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'deki bir matematik sorusu iptal edildi. ÖSYM, iptal edilen soru için şu açıklamayı yaptı:

"2019-TYT Temel Soru Kitapçığındaki Matematik Testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzunun '3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?' maddesinde yer alan 'Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.' hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır."

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, YKS sınav sonuçları 18 Temmuz 2019 Perşembe günü erişime açılacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.