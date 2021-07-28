YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün merak edilip araştırılan soruyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İşte YKS tercih tarihleri...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

İşte ÖSYM Başnaı Aygün'ün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama:

"26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."