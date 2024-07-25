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        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercihleri değiştirilebilir mi? YKS tercih onaylandıktan sonra değiştirilir mi, tercih güncelleme yapılır mı?

        YKS tercihleri değiştirilebilir mi? YKS tercih onaylandıktan sonra değiştirilir mi, tercih güncelleme yapılır mı?

        Üniversite tercihleri devam ederken YKS tercihlerinin yapıldıktan sonra değiştirilip değiştirilmediği merak ediliyor. Tercih sistemi tercih süreci bitene kadar açık olacak. İlk tercihleri sonrası kararsız kalıp sonradan güncelleme yapmak isteyen adaylar için detayları ÖSYM duyurdu. Peki YKS tercihleri değiştirilebilir mi? YKS tercih onaylandıktan sonra değiştirilir mi, tercih güncelleme yapılır mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 12:32 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:32
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        • 1

          YKS tercihleri ÖSYM kılavuzuna göre yapılıyor. Tercih süresinde tarihleri kaçırmamak büyük önem taşıyor. Adaylar YKS tercihleri değiştirilebilir mi merak ediyor. Peki YKS tercih onaylandıktan sonra değiştirilir mi, tercih güncelleme yapılır mı?

        • 2

          YKS TERCİHLER ONAYLANDIKTAN SONRA DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

          Tercih süresi sonrası onay ardından tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Bu kapsamda, adaylar tercih listelerindeki son güncellemeyi 2 Ağustos Salı gününe dek yapmalıdır.

          YKS TERCİHLERİ KAÇ KEZ DEĞİŞTİRİLİR, NASIL DÜZELTİLİR?

          Tercih sistemi, tercih süresi bitene kadar açık olacağından tercih listesi üzerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, 2 Ağustos Cuma gününe kadar, tercih listelerinde istedikleri sayıda güncelleme yapabilirler.

          ÖSYM'de yer alan bilgiye göre adaylar, tercih bildirim işlemini tamamlayıp kaydettikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilecek. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecek.

        • 3

          YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS tercih işlemleri 25 Temmuz-02 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, gün ve saat hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

        • 4
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