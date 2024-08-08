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        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli mi?

        YKS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı: 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. 25 Temmuz'da başlayan tercih süreci 4 Ağustos'ta tamamlandı. Adaylar YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı son dakika duyurusuna odaklandı. Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden erişime açılacak. Takvime göre üniversite kayıtları, 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olup YKS tercih sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:15
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        • 1

          ÖSYM takvimi doğrultusunda üniversite tercihleri için verilen süre sona erdi. Binlerce aday, 25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi. YKS tercih sonuçlarının erişime açılacağı tarih ile ilgili ise bir bilgi verilmedi. Bu yıl üniversite kayıt işlemleri 19-23 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite kayıt işlemlerinden önce sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Peki, 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

        • 2

          YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          2024 YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

        • 3

          2024 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Üniversite kayıtları 19 Ağustos'ta başlayacak. Bu sebeple YKS tercih sonuçlarının üniversite kayıtlarından önce ilan edilmesi bekleniyor.

          Geçtiğimiz seneye bakıldığında YKS tercih sonuçları 19 Ağustos'ta açıklanmış ve üniversite kayıtları 28 Ağustos'ta başlamıştı. Buradan hareketle bu yılki tercih sonuçlarının 14 Ağustos'a kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

          YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

        • 4

          YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

          Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

        • 6

          EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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