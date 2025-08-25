Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2025 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? TYT-AYT-YDT sonuç sorgulama ÖSYM ekranı

        YKS tercih sonuçları açıklandı! 2025 YKS yerleştirme sonucu sorgulama ÖSYM ekranı

        ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını açıkladı. ÖSYM'nin yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından üniversite tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edildi. Peki, 2025 YKS tercih sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TYT-AYT-YDT sonuç sorgulama ÖSYM ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Üniversite tercih sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açıldı. Böylece 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan milyonlarca adayın hangi üniversite ve bölüme yerleştiği belli oldu. Peki, 2025 2025 YKS tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte, (TYT-AYT-YDT) YKS yerleştirme sonucu sorgulama ÖSYM ekranı...

        • 2

          2025 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz. Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." açıklamasında bulundu.

        • 3

          YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı.

          Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sisteme giriş yaparak kazandığı okulu ve bölümü öğrenebilir.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

          Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

          ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

          YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi başlayacak.

          ÖSYM, boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler yeni bir tercih listesi hazırlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

          Ancak YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı.

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        Türkiye'den AB menşeli ürünlere damping kararı
        MAGA'nın zaman makinesi
        MAGA'nın zaman makinesi
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        Sonbaharda kapınızı çalabilecek hastalıklar!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Habertürk Anasayfa