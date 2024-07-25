Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, üniversite tercihi son gün ne zaman? ÖSYM 2024 YKS tercih kılavuzuna göre üniversite tercihleri son gün ne zaman?

        YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır? 2024 YKS üniversite tercihi son gün ne zaman? ÖSYM duyurdu

        ÖSYM tarafından YKS tercih ekranı erişime açıldı. Milyonlarca aday 2 ve 4 yıllık üniversiteleri puanlarına göre tercih edebilecek. 25 Temmuz'da başlayan YKS tercihlerinde YÖK Atlas tercih robotu kullanılarak üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar hakkında bilgi edinebilecek. Tercihler ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak. Peki YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, üniversite tercihi son gün ne zaman? İşte YKS tercih sürecine dair detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          YKS tercih maratonu başladı. Adaylar ÖSYM AİS ekranı üzerinden üniversite tercihlerini tamamlayabilir. 8 günlük süreçte işlemlerini gerçekleştiren adaylar bu kez ise tercih sonuçları için geri sayıma geçecek. Peki 2024 YKS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, üniversite tercihi son gün ne zaman? İşte, ÖSYM YKS tercih ekranı

        • 2

          YKS TERCİHLERİ BAŞLADI

          YKS tercihleri başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, üniversite tercih tarihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos olarak duyuruldu.

          ÖSYM’DEN YKS TERCİHLERİ AÇIKLAMASI

          2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercihlerin Alınması

          2024-YKS tercih işlemleri, 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 16.00'da başlayacaktır.

          Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

          Tercih işlemleri, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        • 3

          Adaylar, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

          Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

          Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

          2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (25 Temmuz 2024)

          YKS TERCİHLER NEREDEN YAPILIYOR?

          ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle: Adaylar tercihlerini, 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

          Tercih işlemleri, 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        • 4

          YKS’DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

          YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu değildir. ÖSYM'nin tercih yapacak adaylar için belirlediği üst sınır 24'tür. Toplan 24 tercih yapma hakkı bulunan adaylar, 24'ten daha az tercih yapabilirler ancak daha fazlasını yapamazlar.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
        Trabzonspor'un 11'i belli oldu!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Kritik yağış uyarısı!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Galatasaray transferi duyurdu!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        GYF'lere yüzde 10 gizli vergi
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Habertürk Anasayfa