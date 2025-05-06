Türkiye’nin en geniş kapsamlı merkezi sınavlarından olan üniversite sınavı AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç farklı oturumda düzenlenecek. YKS sınav yerleri internet üzerinden erişime açılacak ve adaylara basılı veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak. Peki YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS ne zaman, hangi tarihte?