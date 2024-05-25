YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: YKS ne zaman?
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav giriş belgesini adayların erişimine sundu. Üniversite adayları, YKS sınav yerleri giriş belgesine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlayabilecek. Üniversite sınavı bilindiği gibi YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumdan oluşacak. İşte YKS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım sürerken, YKS sınav giriş belgesi erişime sunuldu. YKS sınav giriş belgesine "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlanabilcek. 3 milyondan fazla adayın katılımı ile gerçekleşmesi beklenen YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olarak üç oturumda tamamlanacak. Peki, "YKS sınav yerleri nasıl, nereden öğrenilir?" İşte YKS sınav yerleri giriş belgesi...
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YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2024-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir." denildi.
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SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi
Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresidolmamış pasaport dışında; Türkvatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğütarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
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Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartını edinmeleri gerekmektedir
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2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 2. Oturum 09.06.2024
Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024
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