YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

2024-YKS başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar sürecek. Başvuruları ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.