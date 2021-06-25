Üniversite sınavı için binlerce aday hazırlıklarını tamamladı. Yurdun dört bir yanında 26 Haziran Cumartesi günü YKS maratonu başlayacak. YKS sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Öğrenciler YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte YKS sınav giriş belgesi alma ekranı...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLA

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

TYT ve AYT için adayların saat 10.00'dan sonra, YDT için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yapıldı.

YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS sınava giriş belgelerini adayların erişimine açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Haziran'daki 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'daki 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.