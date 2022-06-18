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YKS puan ve net hesaplama robotu 2022: Üniversite sınavı YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama nasıl yapılır?

YKS puan ve net hesaplama 2022: Üniversite sınavı YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama nasıl yapılır?

Üniversite sınavı kapsamında 2022 YKS maratonu 18 Haziran itibarı ile başladı. Milyonlarca aday, sınavın ilk oturumu TYT'de ter döküyor. 19 Haziran, yani yarın ise AYT ve YDT oturumları yapılacak. Bu noktada, YKS puan ve net hesaplama robotu da en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. TYT puan hesaplama sistemi ile adaylar sınavdan alabilecekleri puana yönelik ön tahminde bulunmaya çalışacak. Peki, 2022 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, üniversite sınavı 2022 YKS puan ve net hesaplama ekranı...

18.06.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Üniversite sınavı için beklenen tarihler geldi çattı. 18 Haziran itibarı ile YKS maratonu başlarken adaylar ilk gün oturumunda TYT soruları karşısında ter döküyor. 19 Haziran, yani yarın ise YKS'nin ikinci gün oturumları AYT ve YDT yapılacak. Adaylar, TYT puan hesaplama başta olmak üzere birçok konuyla ilgili araştırmalara başladı. YKS puan ve net hesaplama robotu ile sınavdan alabilecekleri puana yönelik tahmin yapabilecekler. Peki, 2022 YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte, üniversite sınavı YKS (TYT, AYT, YDT) puan hesaplama işlemi...

  • YKS PUAN HESAPLAMA 2022

    Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

    * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

    * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

    * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

    * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

  • * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

    * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

    A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

    * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

  • TYT Puan Hesaplama Nasıl Olacak?

    Temel Yeterlilik Testinde soru sayıları şu şekildedir;

    40 Türkçe

    40 Matematik

    20 Sosyal Bilimler (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Felsefe, 5 Din)

    20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)

    Bu sınavda genel olarak Türkçe ve Matematik sorularının her birinden 3.1-3.5 arasında puan gelmektedir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden ise 3 civarı puan gelebilmektedir. Bu gelen puanlar her sene standart sapmaya göre değişim gösterebilmektedir. 

  • AYT Puan Hesaplama Nasıl Olacak?

    Alan Yeterlilik Testinde ise soru sayıları şu şekildedir;

    Matematik: 40 soru (11-12 Geometri)

    Fen Bilimleri: 40 soru (14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji)

    Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40 soru (24 Edebiyat, 10 Tarih, 6 Coğrafya)

    Sosyal Bilimler-2: 40 soru (11 Tarih, 11 Coğrafya, 12 Felsefe, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

    Eşit Ağırlık öğrencileri AYT testinden Matematik + Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 çözmelidir.

    Sayısal öğrencileri AYT testinden Matematik + Fen Bilimleri çözmelidir.

    Sözel öğrencileri AYT testinden Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 + Sosyal Bilimler 2 testlerini çözmelidirler.

    Her puan türü kendi testlerinden zorunludur. Diğer testleri çözmek zorunda değilsiniz. Fakat isterseniz çözebilirsiniz. Fen Bilimleri testini çözerseniz eşit ağırlık ve sözel  puanlarınız etkilenmez. AYT sıralama hesaplama ile sıranızı görebilirsiniz.

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