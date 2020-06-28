YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı - KIRŞEHİR

AA

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testine (AYT) giren öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, güvenlik kontrolleriyle içeri alındı.Okul girişlerinde dezenfektan mendil ve yeni maske dağıtılan öğrencilerin kimlik ile sınav giriş belgeleriyle salonlara geçişlerine izin verildi.Okul bahçesine alınmayan öğrencilerin yakınları polis ve görevlilerce sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıldı.