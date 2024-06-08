YKS kaç kişi girecek? TYT, AYT ve YDT oturumlarına kaç öğrenci girecek?
Her sene milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen YKS sınavı bu sene de üç milyonu aşan bir başvuru aldı. Üç oturumdan oluşan ve iki gün üst üste yapılacak sınava kaç kişinin gireceği ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2024 YKS sınavına girecek öğrenci sayısı...
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2024 YKS heyecanı başladı! Bu sene üç milyonu aşan başvuru sayısıyla beraber, TYT, AYT ve YDT oturumlarına toplamda kaç kişinin de gireceği belli oldu. İşte, YKS'ye girecek adayların sayısı...
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YKS 2024'E KAÇ KİŞİ BAŞVURDU, BU YIL KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını açıkladı.
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TYT'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek.
Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak. YKS'nin bugün saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girecek.
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AYT VE YDT SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRECEK?
9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.
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Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.
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2024 YKS (TYT, AYT, YDT) SINAVI TARİH VE SAATLERİ
YKS 1. OTURUM TYT: 8 Haziran 2024 Cumartesi saat 10.15te başlayan İlk oturum 165 dakika sürüyor.
YKS 2. OTURUM AYT: 9 Haziran 2024 Pazar saat 10.15' başlayan İkinci oturum 180 dakika sürüyor.
YKS 3. OTURUM YDT: 9 Haziran 2024 Pazar saat 15.45'te başlayan Üçüncü oturum 120 dakika sürüyor.
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