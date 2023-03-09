YKS'de 2.dönem konuları olmayacak! İşte 2023 iptal olan YKS konuları

12.SINIF COĞRAFYA 1.DÖNEM KONULARI

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Ekstrem doğa olayları ve etkileri

Gelecekte doğal sistemlerde meydana gelebilecek değişimler ve bu değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki etkileri

Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünün sosyal ve kültürel hayata olan etkileri

Şehirleşme, göç ve sanayileşme olgularının birbirleriyle olan ilişkisi ve toplumsal etkileri

Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimler

Ülkemizdeki işlevsel bölgeler ve özellikleri

Türkiye’deki bölgesel kalkınma projeleri ve etkileri

Hizmet sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörler

Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetlerin ilişkisi

Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişimi

Dünya ticaret merkezleri ve ağlarının küresel ekonomideki yeri

Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkileri

Tarihî ticaret yolları ve Türkiye’nin konumu

Türkiye’nin dış ticareti ve dünya pazarlarındaki yeri