YKS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte ödenecek? ÖSYM 2022 sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatar?

Üniversite sınavı YKS'nin 18 - 19 Haziran tarihleri gerçekleşmesinin ardından, sınavda görev alan gözetmenler "Gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin soruların yanıtı merak edilirken sınavda görevli olan öğretmenler gözünü ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevirdi. Peki YKS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte ödenecek? ÖSYM 2022 sınav gözetmen ücretleri ne kadar, ne zaman yatar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

YKS görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ücretlerin yatırılması bekleniyor.

Bu sene 3 milyondan fazla üniversite adayının iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak gözetmen öğretmenlerin alacakları ücretler şöyle:Gözetmen: 210 TL ödeme yapılacak.Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TLÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net:396,68 TLÖSYM (Tavan Ücret) Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net:317,35 TLÖSYM (Tavan Ücret) Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net:317,35 TLÖSYM (Tavan Ücret) Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TLÖSYM (Tavan Ücret) Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL