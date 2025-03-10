YKS geç başvuru tarihi 2025: YKS geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından, 21-22 Haziran'da uygulanacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS başvuruları tamamlandı. Başvuru tarihini kaçıranlar YKS geç başvuruları araştırıyor. Peki YKS geç başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
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YKS geç başvuru tarihleri araştırılıyor. YKS başvuruları 3 Mart'ta sona erdi, geç başvurular ise yine mart ayında yapılacak. Peki YKS geç başvurusu ne zaman?
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2025 YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
YKS başvuruları 3 Mart'ta sona erdi, geç başvurular ise 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak.
Başvurular ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleşecek. 11 Mart Salı günü sabah saat 10.00'da ÖSYM'nin AİS sayfasında YKS geç başvuru ekranı erişime açılacak. Geç başvurular 13 Mart 2025 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek.
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YKS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 YKS geç başvuruları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla belirlenen tarihler ve saatler arasında yapılacak.
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