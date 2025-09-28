Habertürk
        YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM 2025 YKS ek yerleştirme/tercihleri bitti mi, son gün ne zaman?

        YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS ek yerleştirme/tercihleri bitti mi, son gün ne zaman?

        Üniversite ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçları duyurulacak. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları erişime açılacak. Adaylar, taban puanları ve kontenjan bilgilerini kılavuz üzerinden inceleyerek tercihlerini yapacak. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme/tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? İşte detaylar

        Giriş: 28.09.2025 - 14:09 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:09
        • 1

          YKS ek tercih sonuçları sorgulamaları için geri sayım başlarken, gözler de ÖSYM üniversite yerleştirme sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) genel yerleştirmelerinin ardından ek tercihler alındı. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelere girmek isteyen adaylar YKS ek tercih sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden ösym.gov.tr adresinden öğrenecekler. İşte, 2025 YKS ek tercih sonuçları ile ilgili detaylar

        • 2

          YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN?

          2024 yılında YKS ek tercih sonuçları, ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl da ek tercih sonuçlarının 30 Eylül'de tamamlanacak olması nedeniyle sonuçların ekim ayının 2. haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

          EK TERCİHLER 30 EYLÜL'DE SONA ERECEK

          YKS ek tercihler, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlamıştı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınmaya devam eden tercihler, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.

        • 3

          YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

          2025 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

          Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        • 4

          2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

          Ek yerleştirme işlemleri; 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''

          2025 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

