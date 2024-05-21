Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencileri yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, (YKS) için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek. Bu kapsamda, YKS deneme sınavı tarihi ve detayları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...