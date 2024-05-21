"YKS'ye Doğru" Türkiye genelinde deneme sınavı yapılacak!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ederken, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin hazırlık süreçlerinde kendi seviyelerini görmeleri ve çalışmalarına yön vermelerini sağlamak amacıyla "YKS'ye Doğru 2024" isimli Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı yapılacak. Peki, YKS deneme sınavı ne zaman yapılacak? YKS deneme sınavı online mı? İşte detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde öğrencileri yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, (YKS) için ülke genelinde çevrim içi deneme sınavı düzenleyecek. Bu kapsamda, YKS deneme sınavı tarihi ve detayları merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
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YKS DENEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan çevrim içi deneme sınavı TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı günlerde yapılacak olup;
TYT deneme sınavı 25 Mayıs 2024 tarihinde,
AYT denemesi 26 Mayıs 2024 tarihinde,
YDT denemesi 27 Mayıs 2024 tarihinde,
YKS'ye Doğru 2024 Türkiye geneli çevrim içi deneme sınavının son aşaması gerçekleştirilecektir.
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YKS DENEM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Belirtilen tarihlerde 10:00-20:00 saatleri arasında istedikleri zaman dilimlerinde sınava girebilecek olan öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görebileceklerdir.
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Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.
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YKS DENEME SINAVI ONLİNE MI OLACAK?
Deneme sınavına yalnızca 12. sınıflar ile mezun öğrenciler giriş yapabilecektir.
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Deneme Sınavına 25 Mayıs 2024 tarihinden itibaren https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden erişim sağlanabilecektir.
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