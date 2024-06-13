YKS'de yapay zekayla kopya çekerken yakalanan adayın görüntüleri ortaya çıktı

TUTUKLANDI

'6114 sayılı Ölçme ve Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmet Kanununa muhalefet' suçu kapsamında M.E.E. gözaltına alınırken, kendisine yardım ettiği belirlenen A.B. de yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E. tutuklandı, A.B. serbest bırakıldı.