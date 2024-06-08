YKS için beklenen zaman geldi çattı. Üniversite sınavı için uzun bir süredir çalışmalarına devam eden öğrenciler, YKS ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. YKS sınavı ile detayları merak eden katılımcılar "Üniversite sınavında baraj puanı kaldırıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, YKS sınavı baraj uygulamasında değişiklik yapıldı mı? 2024 YKS baraj puanı kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları...