YKS başvuru tarihleri 2025: YKS başvuruları ne zaman başlıyor, nasıl başvuru yapılır?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Üniversite sınavı için çalışmalarına hız veren adaylar, YKS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda uygulanacak. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, YKS sınav ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" İşte 2025 YKS başvuru takvimi...
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YKS başvurularında heyecanlı bekleyiş son buluyor. Sınava katılım sağlayacak üniversite adayları, YKS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. YKS başvuruları belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru ücreti ne kadar, YKS başvurusu nasıl yapılır?" İşte TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...
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YKS BAŞVURU NE ZAMAN?
YKS başvuruları 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.
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2025 YKS NE ZAMAN?
Üniversite sınavı YKS 21-22 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025
Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı (YDT) 22 Haziran 2025
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YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
YKS başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzun 6 Şubat öncesinde erişime açılması bekleniyor.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2025 NE KADAR?
YKS başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandığında belli olacak.
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YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
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