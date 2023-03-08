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YKS başvuru ekranı: TIKLA, BAŞVUR! ÖSYM başvuru kılavuzu ile YKS başvurusu nasıl yapılır? 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru ekranı: ÖSYM başvuru kılavuzu ile YKS başvurusu nasıl yapılır?

YKS başvuruları başladı! ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla YKS üniversite sınavı başvurularının başladığı duyuruldu. YKS başvuruları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. ÖSYM başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla YKS başvuru ücreti de belli oldu. İşte ÖSYM başvuru kılavuzu ile YKS başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı...

Giriş: 08.03.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • YKS başvuruları için beklenen gün geldi çattı. 2023 üniversite sınavı başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlıyor. Gözler YKS başvrusu nasıl ve nereden yapılır? sorusuna çevrildi. ÖSYM'nin YKS başvuru kılavuzu ile başvuru ücreti de açıklandı. İşte YKS başvuru ekranı...

  • YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

    YKS sınav başvuruları için adaylar başvurularını, 08 Mart 2023 tarihi saat 12.00'den itibaren 23 Mart 2023 saat 23.59'a kadar elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

    ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2023 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayımladı. 

    YKS 2023 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ

    2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılmak isteyen adaylardan sadece TYT'ye girecek olanlar 115 Lira ödeyebilirler.

    TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise her bir sınav için 115 TL ödeyecek buna göre toplamda 345 Lira yatıracaklar.

  • YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

    Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı; Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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