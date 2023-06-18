YKS tercihlerinde baraj puanı kaldırıldı mı? Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl YÖK'ten konuyla iligli önemli bir açıklama gelmişti. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasına YKS sınavları baraj uygulamasında değişiklik yapılacağı duyuruldu. Peki, 2023 üniversite tercihlerinde AYT ve TYT baraj puanı ne olacak? YKS tercihlerinde baraj puanı kalktı mı? İşte merak edilen detaylar...

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.