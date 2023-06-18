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YKS barajı kalktı mı? YÖK'ten açıklama geldi! 2023 TYT ve AYT baraj puanı kaç

Üniversite tercihlerinde baraj puanı kalktı mı? 2023 YKS'ye giren burada aldığı puanla tercih yapacak olan üniversite adayları merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki konuyla ilgili YÖK tarafından geçtiğimiz yıl önemli bir karara imza atılmıştı. Peki, 2023 üniversite tercihlerinde AYT ve TYT baraj puanı ne olacak? İşte YÖK'ten gelen açıklama sonrası SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde baraj puanıyla ilgili merak edilen sorunun cevabı...

Giriş: 18.06.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS tercihlerinde baraj puanı kaldırıldı mı? Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl YÖK'ten konuyla iligli önemli bir açıklama gelmişti. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan son dakika açıklamasına YKS sınavları baraj uygulamasında değişiklik yapılacağı duyuruldu. Peki, 2023 üniversite tercihlerinde AYT ve TYT baraj puanı ne olacak? YKS tercihlerinde baraj puanı kalktı mı? İşte merak edilen detaylar...

    Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulaması kaldırılmıştır" denildi.

    Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

     

  • YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?

    YÖK'ten yapılan açıklmaya göre 2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

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    Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

     

     

  • YERLEŞTİRME PUANI NASIL BELİRLENECEK?

    Bu seneden itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

     

  • TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

    SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testi'nden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek.

  • YÖK'ün düzenlemesinden önceki uygulamada, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyordu.

    2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Yani özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak.

    Ayrıca, özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek ve basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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