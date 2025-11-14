ÖSYM 2026 sınav takvimi yayımlandı. Böylece ‘’YKS 2026 ne zaman, TYT, AYT, YDT oturumları hangi gün yapılacak?’’ sorusu yanıt buldu. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç oturumda düzenleniyor. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci olarak Alan Yeterlilik Testi (AYT), son olarak ise Yabancı Dil Testi (YDT) gerçekleştiriliyor. Gelecek yıl üniversite sınavına girmek isteyen adayların önce takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapması gerekiyor. İşte, ÖSYM sınav takvimi ile 2026 YKS başvuru ve sınav tarihleri...