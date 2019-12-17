Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS, KPSS, EKPSS, ALES, TUS, YDS, DGS, DUS, YDUS, EUS, YÖKDİL gibi önemli sınavların yer aldığı takvim açıklandı.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.

YKS 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020-YKS 1. Oturum (TYT) SINAV TARİHİ 20.06.2020 BAŞVURU TARİHİ 06.02.2020 SON BAŞVURU TARİHİ 03.03.2020 GEÇ BAŞVURU 18.03.2020 GEÇ SON BAŞVURU 19.03.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 23.07.2020 2020-YKS 2. Oturum (AYT) SINAV TARİHİ 21.06.2020 BAŞVURU TARİHİ 06.02.2020 SON BAŞVURU 03.03.2020 GEÇ BAŞVURU 18.03.2020 GEÇ SON BAŞVURU 19.03.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 23.07.2020 2020-YKS 3. Oturum (YDT) SINAV TARİHİ 21.06.2020 BAŞVURU TARİHİ 06.02.2020 SON BAŞVURU 03.03.2020 GEÇ BAŞVURU 18.03.2020 GEÇ SON BAŞVURU 19.03.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 23.07.2020

YKS SINAV OTURUMLARI NELERDİR?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2019-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.)

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlıdır.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlıdır.

YKS’DE HANGİ TESTLER YER ALIYOR?

TYT’de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT’de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.