Yiyecekler için ortaya çıktılar! Gece görüntülendiler

İHA

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 bin 2900 rakımda bulunan Nemrut Krater Gölü, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş ve biyolojik türleri ile zengin florasıyla ilgi görüyor.

İHA'nın haberine göre geçtiğimiz Nemrut Krater Gölü’nün maskotları olan yavru ayılar yerlilerin ilgi odağı olmuştu.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen krater gölünü kendilerine yaşam alanı oluşturan ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Göl çevresinde kamp kuran ve piknik yapan insanların bıraktığı artık yiyecekler için gece ortaya çıkan çok sayıdaki ayıyı görüntülemek için gece kamp kuruldu.

Gece ortaya çıkan ayılar gazetecilerin objektifine yakalandı. Görüntülendiğini fark eden ayıların ürkerek ormanlık alana girmeye çalıştıkları görüldü.