Lekeli bir muşamba mı yoksa dünyanın en büyük dürümü mü?
Bu paslanmış metal, yiyeceklerin etrafına sarılmaya hazır bir pide gibi duruyor...
Bu nesne de et döner olabilir mi?
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Taş mı yoksa et mi? Karar sizin...
Uzaktan kıymayı andırsa da bu nesne paspastan başka bir şey değil...
Tenis topunun iç kısmı çikolatayı andırıyor.
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Tatlı gibi duran mum...
Yumurta şeklini almış küf.
Uzaktan bakıldığında yeşil salatayı andırıyor.
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Biri ormana omlet bırakmış olabilir mi?
Kızarmış tavuk gibi duran kristal...
Bu kristal de ilk bakışta patatesi andırıyor.
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İlk bakışta kırmızı ete benzetilen kristal taş.
Bu değerli taş, çikolataya benziyor.
Bu da çiğ ete benzetilen kristaller...
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Meyve salatasını andıran taşlar...
İlk görüşte somon fileto sanabilirsiniz ancak bu fotoğraftaki nesne de bir taş.
Ekmeğe benzeyen taş
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Şekere benzeyen mantar.
Hamburgere benzeyen kaplumbağa.
Vejateryen pizza gibi görünen mantar.
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Erimiş kurabiyeyi andıran rögar kapağı.
Sosise benzeyen bir tür patates.
İkiye bölünmüş haşlanmış yumurta gibi duruyor ancak onlar da aslında kaya parçasından başka bir şey değil.
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Brokoli gibi duran ağaç.
Torbaya doldurulmuş domates suyuna benzeyen şey çürümüş domates...
Yemeye kalksanız dişiniz kırılır çünkü o bir tuğla...
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Avokado taş.
Makarnayı andıran mantar.
Pankek ve yumurta görünümünde taşlar.
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Az pişmiş et gibi duran uçurum.
Somon balığı gibi görünen tatlı patates.
Kivi bebek.
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Patlamış mısır gibi duran mantar.
Pişmiş yumurtaya benzeyen bakteri.
Taş gibi duran yumurtalar.
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Pastayı andıran mantar.
Çikolataya benzeyen garaj kapısı.
Pastırmaya benzeyen kaya parçası...
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Yavru kivi...
Kedi-kruvasan benzerliği.
Erimiş marshmallow gibi görünen mantar.
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Çiğ et gibi duran zımpara kağıdı.
Muzu andıran yaprak.
Sandviç gibi görünen taş.
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Ete benzeyen kalıp sabun.
Muzu andıran hortum.
Yansıması dev bir kurabiye gibi görünen şey aslında tepsi üzerine dizili kurabiyeler...
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Mikrodalgada eritilen sabun.
Somon balığını andıran diş macunu.
Birebir patates gibi duran taş.
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Ete benzeyen golf topu.
Çikolatalı donut gibi duran mantar.
Kızarmış tavuk kanadına benzeyen köpek yavruları.
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Ananas gibi olan ağaç.
Tiramisuya benzeyen çöl.
Mantıyı andıran vatoz.
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Brokoliye benzeyen ağaç.
Donuta benzeyen mantar.
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