Belirli bir ya\u015fa gelmi\u015f olmalar\u0131na ra\u011fmen bir t\u00fcrl\u00fc mutlulu\u011fu bulamayan Sema ile Mete nin birbirlerini tan\u0131d\u0131ktan sonra ger\u00e7ek a\u015fkla tan\u0131\u015fma hik\u00e2yesi... Bo\u015fanmay\u0131 kafas\u0131na koymu\u015f Leyla ile Tar\u0131k \u0131n birbirinden kopamay\u0131\u015f\u0131n\u0131n hik\u00e2yesi...D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc evlili\u011fini yapmak \u00fczere olan Nihal in kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 talihsiz olaylar\u0131, karde\u015fi Nihat \u0131n yard\u0131m\u0131yla \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturma hik\u00e2yesi... \r \u00dc\u00e7 farkl\u0131 hik\u00e2ye anlatan Kalpten Kalbe , Peter Quilter in orijinal hik\u00e2yesinden Zeynep Anacan \u0131n \u00e7evirisi, Serkan Budak \u0131n uyarlamas\u0131 ve y\u00f6netmenli\u011fiyle sahneleniyor.Epizot G\u00f6rsel Sanatlar \u0131n yap\u0131mc\u0131s\u0131 oldu\u011fu oyunun m\u00fczik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ise Metin \u00d6z\u00fclk\u00fc yapt\u0131. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Nilg\u00fcn Belg\u00fcn ile Bekir Aksoy, yeni oyunlar\u0131 Kalpten Kalbe yi anlat\u0131rken kendileri hakk\u0131nda merak edilenleri de Habert\u00fcrk okurlar\u0131yla payla\u015ft\u0131. Belg\u00fcn ile Aksoy, son g\u00fcnlerin g\u00fcndem konusu olan \u00fcnl\u00fclerin tacizlere u\u011framas\u0131 hakk\u0131nda da duygu ve g\u00f6r\u00fc\u015flerini dile getirdi. \r \u2018Kalpten Kalbe\u2019 yeni oyununuz... Teklif geldi\u011fi zaman hangi kriterleri sizi etkiledi\u011fi i\u00e7in bu oyunda olmal\u0131y\u0131m dediniz?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Ben zaten bir oyun yapmak istiyordum. Bu ama\u00e7la bir tekst ar\u0131yordum. Tesad\u00fcfen bu tekst denk geldi. \u00dc\u00e7 farkl\u0131 karakter olmas\u0131n\u0131 \u00e7ok be\u011fendim, hem kad\u0131n i\u00e7in hem erkek i\u00e7in \u00e7ok ho\u015f bir \u015fey. \u00dc\u00e7 farkl\u0131 hik\u00e2yenin oldu\u011fu farkl\u0131 karakterleri oynamak \u00e7ok ho\u015f bir \u015fey. Bana de\u011fi\u015fik geldi. Bekir\u2019i \u00e7ok istedik, Bekir, benim \u00e7ok eski arkada\u015f\u0131m, \u00e7ok an\u0131lar\u0131m\u0131z var. Gen\u00e7lik arkada\u015f\u0131 gibi de olabilir miyiz? Ben, Bekir\u2019i tan\u0131d\u0131\u011f\u0131mda 26 ya\u015f\u0131ndayd\u0131. T\u00fcrker \u0130nano\u011flu ile \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, \u2018\u00c7i\u00e7ek Taksi\u2019de oynad\u0131k. Bunun yan\u0131 s\u0131ra \u2018\u0130\u015fte M\u00fczik \u0130\u015fte E\u011flence\u2019, \u2018Bir Ba\u015fka Gece\u2019 \u00e7ok g\u00fczel programlard\u0131. Biz hep T\u00fcrker Bey\u2019in ekibiydik, onun i\u00e7in de hep beraberdik. Benim de akl\u0131ma Bekir geldi, birlikte oynar\u0131z dedim, \u00e7ok da iyi oyuncudur, \u00e7ok severim oyunculu\u011funu, yola \u00f6yle \u00e7\u0131kt\u0131k. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Bekir Bey, Nilg\u00fcn Han\u0131mdan teklif gelince hay\u0131r diyememi\u015fsinizdir, de\u011fil mi?Bekir Aksoy: Hay\u0131r demek ne kelime? Tekst bile sormad\u0131m, ne oynayaca\u011f\u0131z? bile demedim.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Seninle olacaksa haydi oynayal\u0131m dedi. Teksti ger\u00e7ekten sonradan g\u00f6rd\u00fc. Bekir\u2019i \u00e7ok heyecanl\u0131 bir \u015fekilde, evlilik teklif eder gibi arad\u0131m.Bekir Aksoy: Evde de e\u015fime Nilg\u00fcn varsa s\u0131k\u0131nt\u0131 yok dedim. Bir kere beraber olaca\u011f\u0131z, hem oyunumuz \u00e7ok g\u00fczel, hem kulisimiz \u00e7ok renkli, hem de turnemiz harika olacak. Nilg\u00fcn ile oynarken enerji olarak, 20 ki\u015fi ile oynam\u0131\u015f gibi hissediyorsun. E\u011flence olarak ve rol olarak da \u00f6yle. O y\u00fczden ondan teklif gelir gelmez hi\u00e7bir \u015fey d\u00fc\u015f\u00fcnmedim ve sormad\u0131m. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t \u00dc\u00e7er farkl\u0131 karakteri canland\u0131r\u0131yorsunuz ve bir de i\u015fin i\u00e7inde dans da var. Di\u011fer oyunlara g\u00f6re haz\u0131rl\u0131k s\u00fcreci daha m\u0131 farkl\u0131 oldu?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Dans ve \u015fark\u0131lar\u0131m\u0131z var, renk olsun diye dans\u0131 da koyduk, \u015fark\u0131y\u0131 da koyduk. Tabii haz\u0131rl\u0131k s\u00fcreci daha uzun s\u00fcrd\u00fc. \u00c7\u00fcnk\u00fc 2,5 ay boyunca hem ezber, hem dans \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. Hem de gittik st\u00fcdyoya \u015fark\u0131lar\u0131 okuduk. Bu sebeple tabii ki daha uzun s\u00fcrd\u00fc.Bekir Aksoy: Bir de bizi zorlayan \u015feylerden biri, al\u0131\u015f\u0131\u011f\u0131z belki asl\u0131nda ama \u00fc\u00e7er ayr\u0131 karakter oynamak oldu. Oyun ba\u015ftan sona tek bir \u015fekilde gitmiyor, \u00fc\u00e7 ayr\u0131 kost\u00fcm, \u00fc\u00e7 ayr\u0131 sa\u00e7, \u00fc\u00e7 ayr\u0131 karakter ve \u00fc\u00e7 ayr\u0131 oyun ezberlemek gibi oluyor.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Biz \u00fc\u00e7 farkl\u0131 oyun oynuyoruz, \u00fc\u00e7 tane oyun d\u00fc\u015f\u00fcn, bir ki\u015fi bir oyunu seyredece\u011fine \u00fc\u00e7 oyun birden seyrediyor. Seyirci i\u00e7in de \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir s\u00fcrpriz ama bizi de \u00e7al\u0131\u015fmakta zorlad\u0131.Bekir Aksoy: Hem \u00e7ok keyifli hem de heyecan verici bir \u015fey. \u00c7\u00fcnk\u00fc ben de oyuncu olarak Nilg\u00fcn\u2019\u00fc \u00fc\u00e7 ayr\u0131 karakterde izliyorum, benim i\u00e7in de s\u00fcrpriz. Hatta ben, \u00fc\u00e7 perde gibi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm\u00fczde kendi aram\u0131zda da bir d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc perdeyi oynuyoruz dedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok e\u011fleniyoruz.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bir anda birinci karakterden \u00e7\u0131k\u0131p ikinciye giriyorsun, ikincinin ses tonu ayr\u0131, karakteri ayr\u0131, buna adapte olmak hakikaten zormu\u015f. Onun i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131z uzun s\u00fcrd\u00fc. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Oyunun temas\u0131 mutluluk pe\u015finde ko\u015fan insanlar. Sizin i\u00e7in mutlu olman\u0131n ana ana kayna\u011f\u0131 nedir?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bir kere benim i\u00e7in mutluluk bir se\u00e7imdir, mutlulu\u011fu se\u00e7erseniz mutlu olursunuz. \u00c7\u00fcnk\u00fc daha k\u00fc\u00e7\u00fck \u015feylerden beslenirsiniz, sevgiden beslenirsiniz, hayat\u0131n zorluklar\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcp \u00e7\u00f6z\u00fcmler \u00fcretmekten beslenirsiniz. Mutluluk benim i\u00e7in bir se\u00e7imdir. \u00d6yle d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, mutlulu\u011fu se\u00e7mek ya da mutlulu\u011fu se\u00e7memek...Bekir Aksoy: Biraz farkl\u0131 gelecek ama benim i\u00e7in mutluluk diye bir \u015fey yoktur. Benim i\u00e7in salt ger\u00e7ek, mutsuzluktur. Mutluluk bir and\u0131r, insanlar o anlar\u0131 \u00e7o\u011faltt\u0131\u011f\u0131 zaman asl\u0131nda mutlu olmaya ba\u015fl\u0131yorlar. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok sorun var, insanlar o sorunlarla ba\u015f etmek i\u00e7in ger\u00e7ekten \u00e7ok didiniyorlar, u\u011fra\u015f\u0131yorlar. Hayat\u0131na giren, enerji olarak sevdi\u011fin biri, mesela o g\u00fcn Nilg\u00fcn beni mutlu ediyor. Biz oyunda asl\u0131nda birbirini ge\u00e7mi\u015fte seven kar\u0131 - kocay\u0131 oynuyoruz. Asl\u0131nda birbirlerini \u00e7ok seviyorlar ama zamanla sevgi o kadar al\u0131\u015fkanl\u0131\u011fa d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor ki acaba ger\u00e7ekten seviyor muyum? diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorlar ama sonras\u0131nda bak\u0131yorlar ki birbirlerinden kopamayacaklar. O an o kadar de\u011ferli ki... Hatta \u201cyine mi bo\u015fanamayaca\u011f\u0131z\u201d dedikleri \u00e7ok g\u00fczel bir yer var, o an \u00e7ok de\u011ferli.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: \u00c7\u00fcnk\u00fc altyap\u0131da bir sevgi var, sevgi ve umut \u00e7ok de\u011ferli. Felsefik d\u00fc\u015f\u00fcncede oldu\u011fu gibi Asl\u0131nda mutluluk, mutlulu\u011fun pe\u015finde ko\u015fmakt\u0131r m\u0131d\u0131r?Bekir Aksoy: Biraz \u00e7aba, biraz u\u011fra\u015f gerekiyor. Zaten mutsuz olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz biraz da mutlu olmak ya da mutlu etmek i\u00e7in \u00e7abalasak zaten sorun ortadan kalk\u0131yor. O y\u00fczden ben ger\u00e7ekten Nilg\u00fcn ile \u015fu ortamda beraber prova yapmaktan ve oyun oynamaktan \u00e7ok keyif ald\u0131m. \u00c7\u00fcnk\u00fc biliyorum ki mutlu olaca\u011f\u0131m, o y\u00fczden buraday\u0131m. Nilg\u00fcn de o y\u00fczden burada, o da bu y\u00fczden beraber \u00e7al\u0131\u015fmak istedi, mutluluk benim i\u00e7in bu and\u0131r. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Anton \u00c7ehov\u2019un \u201cYery\u00fcz\u00fcnde mutlak mutluluk diye bir \u015fey yoktur. Her mutluluk kendi zehrini i\u00e7inde ta\u015f\u0131r ya da d\u0131\u015far\u0131dan ba\u015fka bir \u015fey i\u015fin i\u00e7ine kar\u0131\u015f\u0131p onu zehirler\u201d diye bir s\u00f6z\u00fc vard\u0131r.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Ben Anton \u00c7ehov gibi d\u00fc\u015f\u00fcnm\u00fcyorum, mutlulu\u011fun i\u00e7ine zehri katm\u0131yorum. Zaten Anton \u00c7ehov\u2019un oyunlar\u0131 depresif oyunlard\u0131r, ben depresiflikten yana de\u011filim. \u0130kiniz de tiyatro k\u00f6kenlisiniz, pandemi d\u00f6neminde tiyatro yapamad\u0131n\u0131z, bu durum sizi nas\u0131l etkiledi?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: O kadar \u00f6nemli bir \u015fey ki pandemi... Kendimi sahneye \u00e7\u0131kamad\u0131m diye \u00fcz\u00fclecek bir konumda hissetmedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc hepimiz \u00e7ok mutsuzduk. Ben zaten ilk yakalananlardan\u0131m. Hastanelik oldum, o ara sahneyi d\u00fc\u015f\u00fcnemiyorsunuz, o anda bundan nas\u0131l kurtulurum? ya da ya\u015famda nas\u0131l durabilirim? diyorsunuz. Ben gidebilirdim de. \u00c7\u00fcnk\u00fc o d\u00f6nem a\u015f\u0131 da yoktu, onun i\u00e7in hayatta kalmaya ve tutunmaya gayret ettim, birinci a\u015famam bu oldu. \u0130kincisi de evde bir s\u00fcr\u00fc meslek edindim. Kendi kendime kuaf\u00f6r oldum, yemekler yapt\u0131m, de\u011fi\u015fik \u015feyler yaratt\u0131m. Tabii ki mesle\u011fimi yapamad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in \u00fcz\u00fcld\u00fcm ama benim i\u00e7in o anda meslekten \u00e7ok daha \u00f6nemli olan sa\u011fl\u0131k vard\u0131.Bekir Aksoy: Nilg\u00fcn\u2019e \u00e7ok kat\u0131l\u0131yorum, asl\u0131nda \u2018Kahraman ve Soytar\u0131lar\u2019 diye bir oyun vard\u0131r, \u201cb\u00fct\u00fcn d\u00fcnya bir sahnedir, kad\u0131n - erkek herkes birer oyuncudur, s\u0131ralar\u0131 geldik\u00e7e girerler, \u00e7\u0131karlar\u201d der. Asl\u0131nda hayat\u0131m\u0131zda tiyatrodan ya da sanattan daha \u00f6nemli \u015feyler ve b\u00fct\u00fcn d\u00fcnya i\u00e7in hayatta kalma \u00e7abas\u0131 vard\u0131. O \u00e7aban\u0131n i\u00e7inde birilerine zarar verme ihtimalin de vard\u0131. O y\u00fczden biraz tedirgin de olduk. Tiyatro sahnesi \u00e7ok \u00f6zlenebilir bir \u015fey, biz bazen \u00e7ok s\u0131k oyun oynad\u0131\u011f\u0131m\u0131zda ben \u00e7ok mutlu oluyorum ama bir hafta ya da 10 g\u00fcn ara verdi\u011fimizde ke\u015fke oynasak diyorum. 2 - 2,5 sene bizim i\u00e7in ciddi bir ayr\u0131l\u0131kt\u0131 ama daha \u00f6nemli kayg\u0131lar, sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 varsa tolere edilebilir bir \u015feydi. Pandemi d\u00f6neminde hepimiz kendimizi ve hayat\u0131 \u00e7ok sorgulad\u0131k, yeni \u00f6\u011fretiler edindik. Sizin edindi\u011finiz \u00f6\u011fretiler neler oldu?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Ben ya\u015f\u0131m gere\u011fi zaten bu ya\u015fa baya\u011f\u0131 bir \u00f6\u011fretiyle gelmi\u015ftim. Yani pandemiden \u00f6nce de ben zaten bir s\u00fcr\u00fc \u00f6\u011freti edinmi\u015ftim. Tabii ki hayat\u0131 da sorguluyorsun, kendini de ama ben pandemiden zor bir \u015fekilde \u00e7\u0131kmad\u0131m. Bir kere ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in mutlu \u00e7\u0131kt\u0131m onun i\u00e7in ben alg\u0131lad\u0131\u011f\u0131m \u015feylerden memnunum. Zaten hayat\u0131mdan giderek \u00e7\u0131kard\u0131klar\u0131m da olmu\u015ftu, \u00e7o\u011faltt\u0131klar\u0131m da. Buna sebep olan pandemi de\u011fildi. K\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck \u015feyler ne kadar \u00f6nemliymi\u015f, bir k\u00fc\u00e7\u00fck a\u011fa\u00e7, bir \u00e7i\u00e7ek, bir kedi, bir k\u00f6pek, evindeki k\u00fc\u00e7\u00fcc\u00fck bir \u00e7ay saatindeki mutluluk...\u00a0 Bunlar\u0131n ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu \u00f6\u011fretti. Ama bana de\u011fil b\u00fct\u00fcn insanlara, ben zaten bunlar\u0131 bilerek ya\u015f\u0131yordum.Bekir Aksoy: Pandeminin bir\u00e7ok insana katk\u0131s\u0131 oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc insanlar \u00e7ekildiler, hayvanlar, bitkiler ve di\u011fer canl\u0131lar ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131. Biz Ni\u015fanta\u015f\u0131\u2019nda oturuyoruz, bunu neden s\u00f6yl\u00fcyorum, \u015fehrin g\u00f6be\u011finde ku\u015f sesleri, hayvan sesleri duymaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131k. \u0130nsanlar \u00e7ekilince d\u00fcnya ne kadar g\u00fczelmi\u015f demeye ba\u015fl\u0131yorsun. \u0130nsanlar biraz had bilmeli, birbirlerine kar\u015f\u0131 da mesafeyi korumal\u0131, di\u011fer canl\u0131lara da sayg\u0131 duymal\u0131. Pandeminin bana en \u00e7ok \u00f6\u011fretti\u011fi \u015fey budur.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Do\u011faya sayg\u0131 duymal\u0131, do\u011fa \u00e7ok \u00f6nemli. Bak, do\u011fa bizi ne hale getirdi.Bekir Aksoy: Pandeminin \u00e7ok b\u00fcy\u00fck faydas\u0131 varm\u0131\u015f, herkes birbirini \u00e7ok seviyormu\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnse de insanlar birbirlerini \u00e7ok da sevmiyormu\u015f, onlar\u0131 da g\u00f6rd\u00fck. \u0130nsanlar \u201ceyvah bana da bir \u015fey olur mu?\u201d diye birbirlerinden, ailelerinden ve sevdiklerinden ka\u00e7maya ba\u015flad\u0131.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bir de \u015fu var; ben hastanede yatarken k\u0131z\u0131n\u0131z geldi dediler. Ne yapay\u0131m? dedim. K\u0131z\u0131m da \u00f6yle s\u00f6yledi\u011fim i\u00e7in al\u0131nm\u0131\u015f ama ne yapay\u0131m? Bir kere k\u0131z\u0131m bana yakla\u015fam\u0131yor, ben tek ba\u015f\u0131ma hayatta kalma sava\u015f\u0131 veriyorum orada, yapayaln\u0131zs\u0131n, orada yaln\u0131z ya\u015f\u0131yorsun ve yaln\u0131z \u00f6l\u00fcyorsun, bunu g\u00f6rd\u00fcm. Orada herkes bu vaziyetteydi, ne aileni g\u00f6rebiliyorsun ne de ba\u015fkas\u0131n\u0131... Kimse ne oldu\u011funu bilmiyor, herkes panikte ve sak\u0131n kimse kimseye yakla\u015fmas\u0131n deniliyordu. Doktor bile bana c\u00fczzaml\u0131 gibi uzaktan \u201cG\u00fcnayd\u0131n Nilg\u00fcn Han\u0131m\u201d diyordu. K\u0131z\u0131n\u0131z geldi dediklerinde de o y\u00fczden ne yapay\u0131m? diye cevap verdim. K\u0131z\u0131m da anne insan b\u00f6yle mi s\u00f6yler? diyor. Ne yapabilirdim? Yukar\u0131 gelsin diyebiliyor muydum? \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Pandemiden \u00f6nce tiyatro oyunlar\u0131na ilgi artm\u0131\u015ft\u0131, \u00f6zellikle T\u00fcrk yazarlar\u0131n oyunlar\u0131 fazlaca sahnelenmeye ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131. Bundan dolay\u0131 da tiyatro izleyicisinin artt\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc, sizce \u00f6yle midir?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bence pandemiden sonra daha \u00e7ok artt\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc insanlar tiyatroyu \u00f6zledi. T\u00fcm sanatsal faaliyetleri \u00f6zlediler. Hayat\u0131 g\u00fczelle\u015ftiren sanatt\u0131r, sanat bir anda yok olunca insanlar tamamen dertlerle ba\u015f ba\u015fa kald\u0131. Onun i\u00e7in bence tiyatroya ilginin pandemiden sonra daha artt\u0131\u011f\u0131n\u0131\u00a0 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Oynad\u0131\u011f\u0131m zaman da bunu g\u00f6rd\u00fcm. Tek ki\u015filik g\u00f6sterime ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m zaman ilgiyi g\u00f6rd\u00fcm. Di\u011fer tiyatrolara bakt\u0131m, onlara olan ilgiyi de g\u00f6rd\u00fcm.Bekir Aksoy: Bana sorarsan\u0131z hep ayn\u0131yd\u0131. Asl\u0131nda \u015f\u00f6yle bir durum oldu; alternatif salonlar da var, \u00e7ok gruplar olu\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Seyirciler ister istemez da\u011f\u0131l\u0131yordu ama seyirci asl\u0131nda ayn\u0131. Bir sokakta bir kafe vard\u0131r, herkes oraya gider. 100 kafe vard\u0131r, 100 ki\u015fi oraya da\u011f\u0131lmak zorundad\u0131r. B\u00f6yle olunca m\u00fc\u015fteri azalm\u0131\u015f gibi olur. Bana sorsan\u0131z ilgi hep ayn\u0131yd\u0131 tabii korkudan dolay\u0131 insanlar biraz \u00e7ekildi. \u015eu anda herkes a\u00e7 ve istekli. Tiyatronun \u015f\u00f6yle bir auras\u0131 var; sevdi\u011finiz bir oyuncuyla direkt temasa ge\u00e7iyorsunuz. Sosyal medyayla, televizyonla, sinemayla direkt olarak kuramayaca\u011f\u0131n\u0131z g\u00f6rsel, zihinsel, ruhsal her t\u00fcrl\u00fc temas\u0131 kuruyorsunuz. O y\u00fczden tiyatroya ilgi her zaman olacak.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Tiyatro, seyirci i\u00e7in vazge\u00e7ilmezdir. Ben bir tek \u015fey s\u00f6yleyeyim; pandemiden \u00f6nce baz\u0131 l\u00fczumsuz olan oyunlar ve oyuncular vard\u0131, onlar yok oldu. \u00c7\u00fcnk\u00fc pandemide hi\u00e7 para kazanamad\u0131klar\u0131 i\u00e7in iflas ettiler. Kuyumcu da i\u015fi o olmad\u0131\u011f\u0131 halde tiyatro yap\u0131yordu. \u00d6yle \u00e7ok \u015fey vard\u0131, sinemada da vard\u0131. Onlar yok oldular bence. Bekir Aksoy: Nilg\u00fcn \u00e7ok do\u011fru bir \u015fey s\u00f6yledi. Ne yaz\u0131k ki bir\u00e7ok \u015fey kontrols\u00fcz b\u00fcy\u00fcyor. Oyunculukla ilgili bir ehliyet olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ki zaten olamaz herkes yapabilir ama T\u00fcrkiye\u2019de kime sorsan bir yerde oyunculuk yap\u0131yor. B\u00f6yle bir kontrols\u00fczl\u00fck...\u00a0 Yanl\u0131\u015f anlamay\u0131n ama tiyatroya \u015f\u00f6yle zarar veriyor; her \u015fey tiyatro ya da tiyatro oyunu de\u011fil, her \u015feyin bir anlat\u0131m\u0131, hayat\u0131n i\u00e7inde bir par\u00e7a de\u011fil. \u0130nsanlar kendi egolar\u0131n\u0131 tatmin etmek ya da para kazanmak i\u00e7in olabilir ya da bir an\u0131 g\u00f6stermek veya kendi \u015f\u00f6hretini ifade etmek i\u00e7in yap\u0131yor olabilirler.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Tiyatro, para kazanmak i\u00e7in yap\u0131lacak bir i\u015f de\u011fil, \u00e7ok me\u015fakkatli bir sanat dal\u0131. Ger\u00e7ekten y\u00fcre\u011fini koyarak a\u015fkla yap\u0131lacak bir i\u015f. \u015eu kadar para kazanay\u0131m, \u015fu oyunu da vuray\u0131m ka\u00e7ay\u0131m diye bir \u015fey yok. Seyircisi zaten bunu yemez, anlar. \u00c7\u00fcnk\u00fc seyirci kime gidece\u011fini se\u00e7iyor.Bekir Aksoy: Bir de k\u00f6t\u00fc oyunlar seyirciyi ka\u00e7\u0131r\u0131yor, iyi oyunlar\u0131n seyredilmesini engelliyor. Sinema sekt\u00f6r\u00fc de bu dertten mustariptir.Bekir Aksoy: Bazen mesela Nilg\u00fcn\u2019\u00fcn oyununu seyrediyorlar \u201ciyi ki tiyatro yap\u0131yorsunuz, tiyatroya \u00e2\u015f\u0131k olduk\u201d diyorlar. Ba\u015fka bir oyun izliyorlar \u201cAllah kahretsin, bir daha oyuna gitmeyeyim\u201d diyenler de oluyor.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Seyirciye iyi i\u015fler g\u00f6stermek gerekir, \u00f6yle d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum.Bekir Aksoy: Biz Nilg\u00fcn ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, ayn\u0131 kafada oldu\u011fumuz i\u00e7in \u00e7ok g\u00fczel bir \u015fey yapt\u0131. Bir g\u00fcn oturduk, \u201ckost\u00fcm\u00fcm\u00fcz, dekorumuz, \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015f\u0131k, m\u00fczi\u011fimiz g\u00fczel olsun\u201d dedi. Neden \u015f\u0131k? Bu \u015f\u0131kl\u0131k de\u011fil asl\u0131nda amac\u0131na hizmet edecek derecede g\u00fczelli\u011fin pe\u015findeyiz. Koltuk, ayakkab\u0131 vb. \u00f6nemli de\u011fil demedik. Seyirciye ne sunarsan kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda onu al\u0131yorsun o y\u00fczden bu ger\u00e7ekten \u00e7ok do\u011fru bir mant\u0131k. \u015e\u00f6hretli ve kariyerli oyunculars\u0131n\u0131z. Son g\u00fcnlerde biliyorsunuz hayran\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi\u011fi ki\u015filer \u00fcnl\u00fclere taciz ediyor. Sizce bunun nedeni nedir? Sizin ba\u015f\u0131n\u0131za da hi\u00e7 b\u00f6yle bir olay geldi mi?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bunlar y\u0131llard\u0131r oluyordu, yabanc\u0131larda daha \u00e7ok vard\u0131, \u015fimdi bizde de olmaya ba\u015flad\u0131. Ak\u0131l sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 yerinde olmayan insanlar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 \u015feyler oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bunu ben herhangi bir mant\u0131\u011fa oturtamam. Benim hi\u00e7 ba\u015f\u0131ma b\u00f6yle bir \u015fey gelmedi, hi\u00e7 de ho\u015flanmam, b\u00f6yle bir \u015fey gelirse de tabii ki \u00e7ok tedirgin olurum. \u00c7\u00fcnk\u00fc bunlar hastal\u0131kl\u0131 ruhlar. Bug\u00fcn okudum; Serenay i\u00e7in Allah kat\u0131nda biz evlendik diyormu\u015f. Bu baya\u011f\u0131 hastal\u0131kl\u0131 bir ruh, korkulacak bir durum. Hatta biri cinsiyetini de\u011fi\u015ftirmi\u015f, kad\u0131nken erkek olmu\u015f.Bekir Aksoy: Bu rahats\u0131zl\u0131k tabii ki. Her \u015fey \u00e7ok ula\u015f\u0131labilir oldu, o y\u00fczden biz bunlardan daha \u00e7ok haberdar oluyoruz. Nilg\u00fcn\u2019\u00fcn dedi\u011fi gibi y\u0131llar \u00f6ncesinde de bu sarkastik ya da sapk\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcnceler vard\u0131, \u00e7ok oluyordu, \u015eu anda biraz daha g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde ya\u015fan\u0131yor ama normal bir \u015fey de\u011fil.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Hastal\u0131kl\u0131 ruhlar bunlar, buna s\u00f6ylenecek bir laf yok, bunlar\u0131n acilen hastaneye yat\u0131r\u0131lmas\u0131 gerekiyor. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Bu olaylarda sizce sosyal medyan\u0131n etkisi var m\u0131? \u00dcnl\u00fclerin hayat\u0131 sosyal medyada \u00e7ok fazla if\u015fa olmaya ba\u015flad\u0131. Hayranlar\u0131\u00a0 haklar\u0131nda her \u015feyi biliyor.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Ben gen\u00e7 k\u0131zlara da buradan s\u00f6yleyeyim; sosyal medyadan insan tan\u0131mak ho\u015f bir \u015fey de\u011fil. \u00c7\u00fcnk\u00fc ne oldu\u011funu bilmiyorsunuz, g\u00f6rerek, bilerek tan\u0131\u015fmak var, hi\u00e7 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n bir yerden bir hayali adamla konu\u015fmak var. B\u00f6yle bir olay ya\u015fayan bir han\u0131m vard\u0131, kad\u0131n profes\u00f6rm\u00fc\u015f, sosyal medyada biriyle tan\u0131\u015f\u0131yor, adam para istiyor, kad\u0131n vermiyor. Adam, kad\u0131n\u0131 kesiyor. B\u00f6yle \u015feyler \u00e7ok var. Ben k\u0131zlar\u0131ma da en ba\u015f\u0131ndan beri \u201caman k\u0131z\u0131m sosyal medyadan kimseyle ahbapl\u0131k etmeyin\u201d derim. Bir kere bu bir hata, bunu gen\u00e7 k\u0131zlar mutlaka bilmeliler, sosyal medyadan tan\u0131\u015fmak iyi bir \u015fey de\u011fil. Ne oldu\u011funu bilmedi\u011fin bir insan, resmi bile ba\u015fka, resmi bile kendi de\u011fil. O kadar sahte, nas\u0131l g\u00fcveniyorsun, sana hangi ama\u00e7la yakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 nereden bilebilirsin? Ben b\u00f6yle \u00fc\u00e7 d\u00f6rt olay okudum, bunlar bir de okudu\u011fumuz, bildi\u011fimiz kadar\u0131. Kim bilir daha neler vard\u0131r.Bekir Aksoy: Bir de her olay kendi \u00f6zelinde ayr\u0131\u015f\u0131yor, tabii... Sosyal medyan\u0131n da etkisi vard\u0131r ama bir de ki\u015fiye \u00f6zel durumlar var. Ruh hastal\u0131\u011f\u0131 varsa buna yapacak bir \u015fey yok yani sosyal medya olsa da olmasa da bunu ya\u015fayacak. Sosyal medyada hem bedenini, hem ruhunu, hem ki\u015fili\u011fini fazla servis edersen baz\u0131 insanlar ona kanarak da bir \u015feyler yapabilir. Eskiden gazetelerde alt yaz\u0131s\u0131nda T\u00fcrk erkeklerine bay\u0131l\u0131yorum diyen yabanc\u0131 kad\u0131nlar\u0131n foto\u011fraflar\u0131 olurdu. Bunu okuyan adam da bana bay\u0131l\u0131yormu\u015f diye kafas\u0131nda bir tasarruf geli\u015ftiriyorsa orada s\u0131k\u0131nt\u0131 vard\u0131r.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bunu yapan kad\u0131nlar da var, yapmayan kad\u0131nlar\u0131 taciz eden adamlar da var. Kar\u0131\u015f\u0131k olaylar... Onun i\u00e7in sosyal medyan\u0131za dikkat edin, kendiniz g\u00fcl\u00fcyor musunuz, e\u011fleniyor musunuz, yemek mi payla\u015f\u0131yorsunuz, ne yap\u0131yorsan\u0131z yap\u0131n ama bir anne olarak ba\u015fkalar\u0131yla hi\u00e7 muhattap olmay\u0131n derim. \u015e\u00f6hretli ve kariyerli iki oyuncu olman\u0131za ra\u011fmen sizi sinemada \u00e7ok fazla g\u00f6rm\u00fcyoruz. Nilg\u00fcn Han\u0131m sizin 9, Bekir Bey sizin ise 5 filminiz var. Bu durum tiyatroya \u00e7ok fazla a\u011f\u0131rl\u0131k vermenizden mi kaynaklan\u0131yor?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bana soracak olursan\u0131z ben tiyatroyu seviyorum. \u00c7ok enteresan bir \u015fey, sinema seyretmeyi \u00e7ok seviyorum ama sinemada oynamaya \u00e7ok istekli olmuyorum. Tiyatro, benim vazge\u00e7ilmezim. Ben, o da olsun bu da olsun demiyorum. Olabilir de ama ben \u00e7ok zevk almad\u0131m diyeyim. Tiyatrodan \u00e7ok zevk al\u0131yorum, tiyatro oyunculu\u011funu \u00e7ok seviyorum. Sinemada \u00f6yle bir rol gelir ki bunu oynayay\u0131m dersin. Tabii art\u0131k belli bir saatten sonra da rol se\u00e7mek istiyorsun. Meryl Streep\u2019e verdikleri rolleri bana versinler ben de oynayay\u0131m. Bu kadar basit ama yoksa tiyatroda olmay\u0131 tercih ediyorum.Bekir Aksoy: D\u00fcr\u00fcst davranaca\u011f\u0131m, sinemada \u015f\u00f6yle bir \u015fey var; her zaman o de\u011ferde senaryo kar\u015f\u0131na gelmiyor ve genelde T\u00fcrk sinemas\u0131nda d\u00fcnya standartlar\u0131nda \u00e7ok az i\u015f \u00fcretiliyor. T\u00fcrk sinemas\u0131nda genelde ske\u00e7lerden olu\u015fan komediler ya da \u00e7ok ajite i\u015fler \u00e7ekiliyor. Her zaman da onlar\u0131n i\u00e7inde yer almak istemiyorsun. Tiyatro bizim i\u00e7in \u00f6yle de\u011fil, tiyatro daha se\u00e7ebilece\u011fimiz, alt metnine daha h\u00e2kim oldu\u011fumuz bir mecra.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bir de anlad\u0131\u011f\u0131m kadar\u0131yla sinemada ekipler var, mesela birinin ekibi var ve hep onlar oynuyor. Bir ekip i\u015fi anlad\u0131\u011f\u0131m kadar\u0131yla, tan\u0131d\u0131klar\u0131n birbirleriyle oynamaktan daha \u00e7ok tat ald\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t Filmlerin veya dizilerin oyuncu kadrolar\u0131 tek bir ajans\u0131n oyuncular\u0131ndan da olu\u015fabiliyor. Bekir Aksoy: Nilg\u00fcn, ben de sana soru soray\u0131m; sinemada ger\u00e7ekten i\u00e7inde olmay\u0131 istedi\u011fin, ke\u015fke olsayd\u0131m dedi\u011fin bir film oldu mu?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Hi\u00e7 olmad\u0131.Bekir Aksoy: D\u00fc\u015f\u00fcn mesela \u00f6yle bir durumumuz var, ah ke\u015fke olsayd\u0131m dedi\u011fim belki hayat\u0131mda 3 - 5 tane T\u00fcrk filmi izlemi\u015fimdir ama di\u011ferlerine bak\u0131yorsun, ger\u00e7ekten ske\u00e7ler yaz\u0131lm\u0131\u015f, espriler birle\u015ftiriliyor. G\u00fcnl\u00fck hayatta konu\u015fulan \u015feyler, bir sinema perdesinde oynad\u0131\u011f\u0131 zaman sinema filmi oluyor. Sinema filmi mant\u0131\u011f\u0131 benim i\u00e7in o de\u011fil.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Film izlemeyi \u00e7ok seviyorum, tiyatroda oynamaya bay\u0131l\u0131yorum. Ben tiyatroyla geldim, tiyatroyla giderim.\u0130kiniz de T\u00fcrker \u0130nano\u011flu k\u00f6kenlisiniz.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Ben 10 sene T\u00fcrker \u0130nano\u011flu ile \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m, kolay de\u011fil. \t\t\t\t \t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t\t \t\t\t\t T\u00fcrker Bey\u2019in kariyerlerinize ne gibi katk\u0131lar\u0131 olmu\u015ftur?Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Herkesin be\u011fendi\u011fi, bu k\u0131z iyi bir oyuncu dedi\u011fi d\u00f6nemde bana M\u00fcjdat Gezen ile T\u00fcrker \u0130nano\u011flu telefon etti. M\u00fcjdat, T\u00fcrker Bey\u2019e \u201cb\u00f6yle bir k\u0131z var, \u00e7ok da \u015feker, benim kar\u0131m\u0131 o oynas\u0131n demi\u015f, T\u00fcrker Bey de \u201csen madem istiyorsun, gelsin\u201d demi\u015f. Beni arad\u0131lar, M\u00fcjdat \u201cBayram \u0131n kar\u0131s\u0131 var; G\u00fclpembe , onu sana teklif ediyoruz, yan\u0131mda da T\u00fcrker Bey var\u201d dedi. \u201c\u0130yi de ben hayat\u0131mda roman nas\u0131l konu\u015fur bilmiyorum ki M\u00fcjdat\u201d dedim. M\u00fcjdat da bana \u201cben sana \u00f6\u011fretece\u011fim\u201d dedi. M\u00fcjdat, bana 2 - 3 kere bunlar\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131, ben bir \u00e7\u0131kt\u0131m onlar\u0131 oynad\u0131m ve ondan sonra b\u00fcy\u00fck bir izleyici kitlesine ula\u015ft\u0131k. \u015eimdi bu durumda T\u00fcrker Bey benim hayat\u0131mda \u00e7ok \u00f6nemlidir, M\u00fcjdat benim hayat\u0131mda \u00e7ok \u00f6nemlidir. M\u00fcjdat, senin sayende diyorum, M\u00fcjdat d\u00fc\u015f yakamdan diyor. T\u00fcrker Bey sizin sayenizde diyorum, kendisi \u201ck\u0131z\u0131m sen yetenekli olmasan bu olmazd\u0131\u201d diyor. Onun i\u00e7in benim hayat\u0131mda T\u00fcrker Bey\u2019in \u00e7ok \u00f6nemi vard\u0131r, \u00e7ok sayg\u0131 duyar\u0131m ve kendisini \u00e7ok severim.Bekir Aksoy: Bir kere T\u00fcrker Bey malzemeden \u00e7ok iyi anlar, hangi oyuncudan ne alaca\u011f\u0131n\u0131, potansiyeli direkt g\u00f6r\u00fcr. Bir de T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n nabz\u0131n\u0131 da \u00e7ok iyi tahlil eder. Nilg\u00fcn\u2019\u00fc al\u0131r ba\u015fka bir yere koyar, beni al\u0131r ba\u015fka bir yere koyar, T\u00fcrk halk\u0131 zaten sever. Zaten iyi oyuncuysan da peki\u015ftirirsin. O y\u00fczden T\u00fcrker Bey\u2019in yapt\u0131\u011f\u0131 her i\u015f, biz de i\u00e7inde oynarken \u00e7ok zevk ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z ve halka ger\u00e7ekten \u00e7ok yak\u0131n gelen i\u015flerdi.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Bir de T\u00fcrker Bey duayendir, onun \u00fcst\u00fcne yok. Televizyon d\u00fcnyas\u0131nda ne derse herkes kabul eder, bir de \u00e7ok enteresan ve \u00e7ok \u015feker bir adamd\u0131r.Bekir Aksoy: T\u00fcrker Bey ile \u00e7ok an\u0131m\u0131z vard\u0131r. T\u00fcrker Bey bizi neredeyse \u00e7ocuk ya\u015ftan itibaren ald\u0131, Erler Film b\u00fcnyesine soktu ve onun b\u00fcnyesinde \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131k, oradan kopmak da \u00e7ok zor bir \u015feydir. \u00c7\u00fcnk\u00fc oradaki konfora, dostluklara, arkada\u015fl\u0131klara al\u0131\u015f\u0131rs\u0131n. Bir yandan da hep bir de farkl\u0131 bir platformda olay\u0131m, farkl\u0131 bir \u015fey yapmak istersin ama T\u00fcrker Bey ona da m\u00fcsaade etmi\u015ftir.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: T\u00fcrker Bey bizim y\u00f6netmenimizdi, o kadar ciddi bir adamd\u0131 ki hayat\u0131mda bu kadar korktu\u011fum anlar olmam\u0131\u015ft\u0131r. Bir g\u00fcn bir hayat kad\u0131n\u0131 oynayaca\u011f\u0131m, haz\u0131rlan\u0131p geldim, biraz ge\u00e7 kald\u0131m, \u201cnerede kald\u0131n k\u0131z\u0131m?\u201d dedi. \u201cefendim pembe ruj arad\u0131m onu bulamad\u0131m\u201d dedim. \u201cmaky\u00f6zde yok muymu\u015f?\u201d dedi. \u201cBulamad\u0131m onun i\u00e7in \u00fcst kata \u00e7\u0131kt\u0131m, Meliha Han\u0131m\u2019dan buldum\u201d dedim, maky\u00f6z\u00fc \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131 ve an\u0131nda i\u015fine son verdi. Ben orada hayat\u0131m\u0131n en k\u00f6t\u00fc an\u0131n\u0131 ya\u015fad\u0131m, d\u00fc\u015f\u00fcnebiliyor musun, ben maky\u00f6z\u00fc gammazlam\u0131\u015f gibi oldum halbuki ge\u00e7 kald\u0131m biraz dola\u015ft\u0131m, arad\u0131m demek i\u00e7in s\u00f6yledim. Hi\u00e7 unutmam onu, o maky\u00f6z benden nefret etmi\u015ftir herhalde.Bekir Aksoy: T\u00fcrker Bey ile bir an\u0131m\u0131z vard\u0131r; benim \u00f6\u011frencili\u011fim yeni bitmi\u015fti, T\u00fcrker Bey ile \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorduk, bir arabam vard\u0131 ama \u201cT\u00fcrker Bey arabas\u0131n\u0131 sat\u0131yor\u201d dediler ki normalde araba satmaz. \u0130lker\u2019in arabas\u0131yd\u0131, o d\u00f6nem tabii T\u00fcrker Bey\u2019den herkes hem \u00e7ok korkard\u0131, hem de \u00e7ok sayg\u0131 duyard\u0131. Muharrem A\u011fabey vard\u0131, ona ben arabay\u0131 alabilir miyim? dedim, \u201ctabii biz konu\u015furuz\u201d dedi, T\u00fcrker Bey\u2019i arad\u0131, Muharrem A\u011fabey, T\u00fcrker Bey ile aya\u011fa kalk\u0131p konu\u015ftu, \u201cBekir Aksoy burada, arabay\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015f, istiyor\u201d dedi. Sonra da \u201cyar\u0131n bekliyor T\u00fcrker Bey\u201d dedi. Ertesi g\u00fcn gittik, T\u00fcrker Bey, ben arabay\u0131 almak istiyorum dedim, \u201ctamam\u201d dedi, \u00f6rnek veriyorum, \u201c200 lira istiyormu\u015fsunuz ama bende o kadar para yok\u201c dedim. Muharrem A\u011fabey, iyice titremeye ba\u015flad\u0131, T\u00fcrker Bey \u201ctamam\u201d dedi, ben \u201c150 versem\u201c olur mu dedim, \u201ctamam\u201d dedi. \u201cYaln\u0131z bende 150 de yok\u201c dedim. Muharrem A\u011fabey bay\u0131lacak neredeyse, T\u00fcrker Bey durdu ve bana bir\u00a0 dakika bakt\u0131, \u201ctamam, yaln\u0131z sana 3 taksit yapaca\u011f\u0131m, o taksitleri \u00f6demezsen arabay\u0131 elinden al\u0131r\u0131m\u201d dedi ama \u00e7\u0131karken Muharrem A\u011fabey, bana \u201cnas\u0131l bir adams\u0131n, niye paran olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemiyorsun?\u201d dedi.\u00a0 \u201cS\u00f6ylesem i\u00e7eri alacak m\u0131yd\u0131n?\u201d dedim. \u201cTabii ki almayacakt\u0131m\u201d dedi. Ben de \u201condan s\u00f6ylemedim\u201d dedim.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: T\u00fcrker Bey, bir keresinde bir program yapmaya karar verdi, o programda da komedi yaps\u0131n diye birini ar\u0131yordu. Ben T\u00fcrker Bey\u2019e gidip, \u201co programda hem sunuculuk yapmak istiyorum hem oyunculuk yapmak istiyorum hem de benim \u00fc\u00e7 tane skecim var onlar\u0131 oynamak istiyorum\u201d dedim. Uzun bir s\u00fcre bakt\u0131, \u201cbecerebilir misin?\u201d dedi. \u201cEvet efendim yapar\u0131m\u201d dedim, T\u00fcrker Bey bana \u015fans verdi ve program hakikaten de \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 oldu, ondan sonra da \u201csen ilk kap\u0131y\u0131 vurup girince, ben bunu istiyorum deyince, orada notunu verdim, bu k\u0131z yapar dedim\u201d dedi. T\u00fcrker Bey cesareti sever.Bekir Aksoy:\u00a0 Nilg\u00fcn\u2019e o kap\u0131y\u0131 a\u00e7mas\u0131 ba\u015fka bir \u015fey, onu g\u00f6rmese a\u00e7maz, T\u00fcrker Bey ger\u00e7ekten bir okul gibi. Orada Erol G\u00fcnayd\u0131n, Kayhan Y\u0131ld\u0131zo\u011flu gibi bir\u00e7ok duayenle \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, m\u00fcthi\u015f bir \u015fey vard\u0131, orada ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z her an hepimize bir ders niteli\u011findeydi, hepimiz belki birilerine hocal\u0131k yapm\u0131\u015f\u0131zd\u0131r ama \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fckt\u00fck tabii, oradaki dostluklar da unutulur gibi de\u011fil.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Biz M\u00fcjdat ile de uzun y\u0131llar birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k, bir i\u015f bitiyordu di\u011ferine ba\u015fl\u0131yorduk. \u00dc\u00e7 tane i\u015fte \u00e7al\u0131\u015f\u0131yordum, param vard\u0131 ama gezecek vaktim yoktu. Eve gelip a\u011fl\u0131yordum, annem \u201cne oldu evlad\u0131m bir \u015feye mi ihtiyac\u0131n var?\u201d diyordu. \u201cHi\u00e7bir \u015feye ihtiyac\u0131m yok, param da var ama hi\u00e7bir yere gidemiyorum anne\u201d diyordum.Bekir Aksoy: Evde bekliyorsun, cep telefonu falan da yok, sabit telefon \u00e7al\u0131yor, T\u00fcrker Bey ar\u0131yor, hi\u00e7 sormaya zaman kalmadan, tamam deyip klibe ko\u015fturuyoruz. \u00d6yle \u00e7al\u0131\u015fma temposu vard\u0131, sabah \u00f6\u011fle ak\u015fam bir yerlerdeydik.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: \u00c7ok keyifli ve \u00e7ok g\u00fczel g\u00fcnlerdi, o zaman da TRT tek kanald\u0131, orada \u00e7\u0131k\u0131yorduk, oradan ne me\u015fhurlar oldu, kimler \u00e7\u0131kt\u0131. T\u00fcrker Bey, benim an\u0131lar\u0131m\u0131n i\u00e7inde \u00e7ok \u00f6nemli bir yer te\u015fkil eder.Bekir Aksoy: O d\u00f6nem bizim dizilerimizde ya da programlarda yer alan arkada\u015flar \u015fu anda me\u015fhurlar, onlar da bir yerlerde bir \u015feyler yap\u0131yorlar, T\u00fcrker Bey herkesi de\u011ferlendiriyor.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: T\u00fcrker Bey insan se\u00e7er, bundan olur der ve olur yoksa bo\u015funa onu al\u0131p da uzun s\u00fcre bir insanla \u00e7al\u0131\u015fmaz. Onda i\u015f var der ve bilir. Son olarak \u2018Kalpten Kalbe\u2019 hakk\u0131nda ba\u015fka neler s\u00f6ylemek istersiniz?Bekir Aksoy: Oyunda \u00f6zellikle vermek istedi\u011fimiz bir mesaj yok ama ger\u00e7ekten e\u011flenmek, keyif almak, mutlu olmak i\u00e7in ve \u201cevet ya ben de bunu ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131m\u201d diyecekleri \u00e7ok \u015feyle kar\u015f\u0131la\u015facaklar\u0131n\u0131 bilerek oyuna gelsinler. Biz \u00fc\u00e7 perdeyi 1,5 saat i\u00e7inde oynuyoruz ama 4 \u00fcnc\u00fc perdeyi de ger\u00e7ekten \u00e7ok e\u011flenerek kendi i\u00e7imizde oynuyoruz, o y\u00fczden salondaki insanlar da \u00e7ok keyif alacaklard\u0131r.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: 3 perde deyip korkutma insanlar\u0131.Bekir Aksoy: 3 oyunun hepsini arka arkaya oynuyoruz ama 4 \u00fcnc\u00fc perdeyi de biz kendi i\u00e7imizde zaten sahnede oynuyoruz.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Ben diyorum ki \u00e7ok e\u011flenceli bir oyunumuz var, ben yalan s\u00f6ylemem, seyircim bilir. Ger\u00e7ekten \u00e7ok keyif alarak \u00e7\u0131kacaklar\u0131na eminim, zaten oynad\u0131k ve biz bunu g\u00f6rd\u00fck. Bu hayali bir konu\u015fma de\u011fil, al\u0131nan reaksiyonlar\u0131, yaz\u0131lan yorumlar\u0131 g\u00f6rd\u00fck. Ger\u00e7ekten \u00e7ok keyifli bir i\u015f ve hayat\u0131n i\u00e7inden \u00e7ok \u015fey var.Bekir Aksoy: Biz \u00f6\u011fretmek i\u00e7in oynam\u0131yoruz, biz ili\u015fkileri canland\u0131r\u0131yoruz ve ger\u00e7ekten i\u015fin i\u00e7erisinde \u00e7ok keyifli \u015feyler var.Nilg\u00fcn Belg\u00fcn: Herkese dokunan bir \u015feyler var, \u00f6nemli olan da odur zaten, bir filme gidersin, bir sahne sana dokunur, o filmi hi\u00e7 unutamazs\u0131n, unutulmayan \u015feyler insana dokunan \u015feylerdir.