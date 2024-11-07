Yine kadına şiddet! Silahla yaraladı
Denizli'de bir saldırgan, tartıştığı karısına pompalı tüfekle ateş açtı. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün akşam bir dehşet yaşandı.
AA'da yer alan habere göre bijuteri dükkanı işleten Ş.G. isimli adam ile karısı H.G. arasında iş yerinde tartışma çıktı.
KARISINA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G., karısı H.G.'ye dükkanlarının önünde pompalı tüfekle ateş açtı. H.G. olay anında bacağından yaralanırken, saldırgan koca Ş.G. olay yerinden hızla uzaklaştı.
KAÇAN KOCA YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan Ş.G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Saldırgan koca Ş.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ş.G. çıkarıldığı mahkemede "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralı H.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.