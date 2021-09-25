Türk Halk Müziği ezgilerinin seslendirildiği Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri de Yılmaz Vural oldu. Yılmaz Vural'ın hayatı ve kariyeri ile ilgili merak edilenleri derledik...

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Teknik direktör ve eski futbolcu olan Yılmaz Vural 1953 tarihinde Adapazarı, Sakarya'DA dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Adapazarı'nda tamamlayan Yılmaz Vural

1970-1974 yılları arasında amatör olarak futbol oyanamaya başlamıştır.

1975 - 1979 yılları arasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisin'de eğitim alan Yılmaz Vural 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Futbol kariyereine 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de devame den Yılmaz Vural 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır. Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşa kulübünü devralmak istediğini açıkladı.

YILMAZ VURAL'IN EŞİ KİM?

İsmet Vural ile evli olan Yılmaz Vural 3 çocuk babasıdır.

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