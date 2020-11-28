Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama

Yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan ve dün yoğun başıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yılmaz Vural'ın ailesinden yapılan açıklamada "Babamız Yılmaz Vural'ın kan değerleri bugün daha iyi durumda ve tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Mesajlarınız, aramalarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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