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        Haberler Dünya Diğer Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 19:19 Güncelleme: 02.08.2025 - 19:19
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        Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı makamında, Başbakan Sayın Ünal Üstel ile ziyaret ettik. Ziyaretimizde, Türkiye-KKTC ilişkilerini her alanda daha da ileriye taşıyacak adımları, bölgesel gelişmeleri, ekonomik ve mali işbirliğimizin geleceğini ve e-Devlet başta olmak üzere kamu hizmetlerinin dijital dönüşümüne yönelik projeleri ele aldık. Misafirperverlikleri için Sayın Tatar'a ve Sayın Üstel'e teşekkür ediyor, Kıbrıs Türk halkına en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

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