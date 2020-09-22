Yılmaz Erdoğan'ın sessizliği

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Usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz gün oğlu Rodin ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Yılmaz, oğlu ile birlikte bir süre mağazaları dolaştı.

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Yılmaz Erdoğan'ın oğlunun üzerindeki tişört de dikkatlerden kaçmadı.