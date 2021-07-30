Çiftliği riskli bölgede!

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Türkiye, orman yangınlarıyla kavruluyor. Ülkemizin birçok bölgesinde meydana gelen orman yangınlarına dün Muğla'nın Köyceğiz ilçesi de eklendi. Orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, usta sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın çiftliği ve film platosu riskli bölgede bulunuyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın edindiği son bilgiye göre; Erdoğan’ın çiftliği ve film platosu için acil durum söz konusu değil. Ne var ki rüzgarın yönünü değiştirmesi halinde alevlerin Yılmaz Erdoğan'ın çiftliğine ve film platosuna yönelme olasılığı bulunuyor.

"İÇİMİZ YANIYOR"

53 yaşındaki Erdoğan, ayrıca Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Düşbelen'imiz, köyümüz, Köyceğiz'imizin yanan ormanlarını BKM olarak sahipleneceğiz ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarına destek olacağız... İçimiz yanıyor..." ifadelerine yer verdi.

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

"Geçmiş olsun Türkiye" diyen usta sanatçı, "Ülkemizin birçok yerinde meydana gelen yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm canların derin üzüntüsünü paylaşıyoruz." paylaşımında da bulundu.