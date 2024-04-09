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        Haberler Magazin Sürpriz aşk: Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın çiftinin romantik görüntüleri - Magazin haberleri

        Yılmaz Erdoğan - Cansu Taşkın aşkının görüntüleri

        Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın sürpriz aşkının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde romantik anlar da yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:11
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        Sürpriz aşkın görüntüleri ortaya çıktı
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        Manken Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan ile hakkında çıkan aşk dedikodularını doğrulamıştı.

        Yılmaz Erdoğan, konuyla ilgili sessizliğini korurken Cansu Taşkın, ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını; "Evet, haberler doğru" diyerek itiraf etmişti.

        Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın romantik anları da ortaya çıktı. Taşkın'ın kardeşi Elif Vurgun , Erdoğan'ın ablasına sarıldığı anları sosyal medya hesabından yayımladı.

        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
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        #cansu taşkın
        #yılmaz erdoğan

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