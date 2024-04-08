Cansu Taşkın'dan aşk iddialarına yanıt: Yılmaz Erdoğan benim için önemli

"BİZ KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK"

Cansu Taşkın; "Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığın haberleri doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: Gerçek... Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet haberler doğru. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık, arkadaşlar bu çok normal değil mi? Benim için çok değerli bir insan.