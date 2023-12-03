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Türk Kızılay'ın geleneksel hale gelen ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri" töreni, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törende, afet gibi zorlu şartlarda gönüllülükleriyle öne çıkan, örnek kişiliğiyle genç gönüllülere ilham veren kişi ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ödül töreninin kendileri için çok önemli olduğunu çünkü Türkiye'nin dört bir yanında "Gönüllü ol" sistemlerine 370 bin gönüllünün kayıtlı bulunduğunu söyledi.

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"ÜLKEMİZ ÇOK BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞADI"

Gönüllülerin herhangi bir faaliyet ile ilgili çağrı aldıkları zaman işlerini güçlerini bırakarak destek verdiklerini anlatan Yılmaz, onların "iyilik kahramanları" olduklarını belirtti.

Bu sene "afet" temasına odaklandıklarına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemiz çok büyük bir trajedi yaşadı. Toparlanıyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Deprem döneminde 60 bin gönüllü sahada bize yardımcı oldu. Bazen yemek pişirdiler, bazen koli taşıdılar, bazen lojistiğe yardım ettiler. Doktorlarımız hasta baktılar. Hemşirelerimiz, psikologlarımız geldi. Aşçılarımız geldi. Biz bu gönüllülerimizi bu sene afet teması özelinde 13 ayrı kategoride değerlendirerek ödüllerini vermiş olduk. Gönül istiyor ki hepsini ödüllendirebilelim ama biz de onlar da biliyoruz ki biz bunları sembolik olarak bütün gönüllüler adına veriyoruz. Onlar da bütün gönüllü arkadaşları adına almış oluyorlar."

GAZZE'DE BULUNAN GÖNÜLLÜLERİN ÇALIŞMALARI

Yılmaz, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de bulunan gönüllülerin çalışmalarına işaret ederek, Gazze'nin içine giriş ve çıkışın mümkün olmadığına işaret etti.

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Gazze'nin içinde Filistin Kızılayı gönüllülerinin yardım yapmayı sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, "Bizim bu çatışmaların öncesinde daimi delegasyonumuz olduğu için orada 2 yerel gönüllümüz yani Filistin vatandaşı çalışanımız devam ediyordu. Maalesef şöyle bir haber aldık, Abdullah isimli çalışanımız yaralandı, en son ameliyata girdi. Biz de dünden bu tarafa onunla irtibat kurmaya çalışıyoruz. Hala haber alabilmiş durumda değiliz. Bu sürecin içinde gönüllüler de bazen siviller gibi yaralanabiliyorlar, hayatlarını kaybedebiliyorlar. Biliyorsunuz ilk hafta Filistin Kızılayı'nın bir ambulansı bombalandı. 4 Filistin Kızılayı çalışanı hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞLAR EN ÇOK SİVİLLERE ZARAR VERİYOR"

Savaşların en çok sivillere zarar verdiğinin altını çizen Yılmaz, bazen yardım kuruluşu çalışanlarının, gönüllülerin, sivil toplum kuruluşu personellerinin de bundan etkilenebildiklerini dile getirdi.

Yılmaz, Mısır'daki 4 personelin de Mısır Kızılayı'na lojistik açısından yardım edip Türkiye'den gönderilen yardımları orada organize ettiklerini belirterek, ayrıca Doğu Kudüs tarafında da bir çalışanlarının bulunduğunu kaydetti.

TÜRK KIZILAY'IN GAZZE'YE YAPTIĞI YARDIMLAR

Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay'ın Gazze'ye yaptığı yardımlara değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Kızılay 500 milyon lira civarında bir yardım aldı, nakdi yardımdan bahsediyorum. Yaklaşık 100 milyona yakın da şu ana kadar yardım gönderilmiş durumda. Ama bunlar günlük, anlık değişiyor. Bir taraftan gönderdiğimiz ayni yardımlar var. Türkiye'den 11 uçak yardım, 2 gemi gönderildi. Bunların özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre gıda kısmı tamamen Kızılay'a ait. Yine hijyen paketleri, bir miktar kıyafet gibi desteğimizi de vermeye devam ediyoruz."

"GÖNÜLLÜLÜK BUGÜN HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİ"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Yılmaz, "Maalesef ileriye baktığımız zaman da bu zor dönemler bitecek gibi görünmüyor. Artık afetlerin çok daha fazla yaşanacağı bir dünyadayız. Bizim insanlar olarak iyilik paydasında buluşmamız çok önemli. Bizim insanlar olarak birbirimizin elinden tutmamız çok önemli. Bu anlamda gönüllülük bugün hiç olmadığı kadar önemli ve önemli olmaya devam edecek." diyerek sözlerini sonlandırdı.