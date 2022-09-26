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Yıllardır Bekleniyordu! İşte WhatsApp'tan Ses Getiren Özellik: Telefona Gerek Kalmayacak!

Yıllardır bekleniyordu! İşte WhatsApp'tan ses getiren özellik: Telefona gerek kalmayacak!

Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, son zamanlarda kullanıcı kaybetmeye başladı. Kaybettiği bu kullanıcıları geri kazanmak isteyen WhatsApp, yeni güncellemelerle yüzleri güldürmeye başladı. iPhone, Android ve masaüstü sürüm için yeni özellikleri test eden WhatsApp, yıllardır çözülemeyen sorun için de düğmeye bastı. Uzun zamandır beklenen bir özellikle daha kullanıcılara sunulacak.

26.09.2022 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yeni güncellemelerle büyük ses getiren WhatsApp, kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, özellikle son dönemlerde yeni özelliklerini ardı arkasına kullanıma sunuyor. 2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp, kullanıcıların rahatsız olduğu büyük eksiklikleri gidermek için çalışmalar başladı. Bir takım özelliklerin test edildiği platformda, son olarak mesaj düzenlememesajları tarihe göre arama ve çevrimiçi durum bilgisi gizleme gibi çok ses getiren ve beğenilen güncellemeler ortaya çıkmıştı. Son yayınlanan beta güncellemesi ise yeni gelecek başka bir özelliği daha ortaya koyuyor.

  • WHATSAPP ARTIK TABLET DESTEĞİNE KAVUŞUYOR

    Wabetainfo sitesinin haberine göre WhatsApp Beta v2.22.21.5 ile v2.22.21.6 beta sürümlerinde yeni bir özellik keşfedildi. WhatsApp uygulaması yıllardır tabletlerde kullanılamıyordu. Artık yeni güncelleme sayesinde sim kart takmadan WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak.

  • Arkadaş modu olarak da tanımlanan yeni özellik, Android tablette ikincil bir WhatsApp hesabını kullanmaya olanak tanıyacak.

  • Bu işlemleri yaptıktan sonra uygulamayı hem telefon, hem de tablet ile toplam dört cihaza kadar kullanabilmek mümkün olacak. Ancak telefon ve tablet arasında mesajları senkronize etmek için aktif bir internet bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

  • WhatsApp'ı tablette kullanmak ise oldukça basit. Yeni gelecek güncelleme ile yapılması gereken tek şey Android tablete yüklediğiniz WhatsApp uygulamasından, "Ayarlar"a gidip, "Bağlı Cihazlar"a dokunup ardından QR kodunu taramak.

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