Samsun'da 83 yaşındaki emekli öğretmen Recep Öztürk, kıraç arazide yıllar süren çabasıyla binlerce ağaç ve bitki bulunan 'botanik park' oluşturdu.

AA'nın haberine göre Bulgaristan'ın Rodop Dağları eteğindeki bir Türk köyünde dünyaya gelen Recep Öztürk, 14 yaşında ailesiyle Türkiye'ye göç etti.

Eğitimini İzmir ve İstanbul'da sürdüren Öztürk, 1958'de İstanbul Öğretmen Okulundan ilkokul öğretmeni olarak mezun oldu. 1962'de İngilizce öğretmeni olan Öztürk, yaklaşık iki yıl sonra Samsun'a atandı. Öğretmenlikten 1982'de emekliye ayrılan Öztürk, özel sektörde bir süre daha çalıştı.

Öztürk, doğaya ilgisi nedeniyle 1996'da Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinden satın aldığı yaklaşık 10 dönümlük arazisinde fidan yetiştirmeye başladı.

Arazinin bir kısmına 1999 yılında 'Anneler Ormanı' kuran Öztürk, ayrıca oluşturduğu üretim merkezinde yetiştirdiği binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla arazisini Atatürk Botanik Orman Parkı adıyla halkın kullanımına açan Öztürk, alanı devlete bağışlamayı planlıyor.

"TOPRAK, FİDAN, AĞAÇ BENİM HAYATIMIN HER ŞEYİ DEMEK"

Öztürk, yaptığı açıklamada, 23 yıl önce satın aldığı arazinin taşlı, dikenli, kıraç bir yer olduğunu söyledi.

Bir süre önce vefat eden eşinin de desteğiyle arazisinde fidan, ağaç ve bitkiler yetiştirdiğini belirten Öztürk, "Alanda bugün 150 türde 4 binin üzerinde ağaç ve bitki var. Tür sayısını 300'e çıkarmak istiyorum. Ayrıca bin fidan dikme programımız da var" dedi.

Alanda ürettiği fidanların bir kısmını satarak gelirini arazisi için kullandığını dile getiren Öztürk, "Bugüne kadar yaklaşık 150 bin fidan da bağışladım" diye konuştu.

Öztürk, "Vatan hasreti çekmiş bin insanım. Burası sonsuza kadar 'Atatürk' adıyla halka açık olarak yaşayacak. Bütün idealim buydu, bu idealime kavuşmuş oldum. Toprak, fidan, ağaç, hayatımın her şeyi demek. Bu ancak sevgiyle yapılacak bir iş" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN KÜÇÜK BOTANİK ORMANI"

Öztürk, ayrıca arazisinde İngiltere'de gördüğü bir yerden esinlenerek yaklaşık 90 metrekarelik botanik ormanı oluşturduğunu anlattı.

Yaklaşık 100 bitki türü bulunan bu alana 50'den fazla çeşit daha ekleyeceğini vurgulayan Öztürk, "Bu küçük botanik ormanı 20 yaşında. Bundan sonra yaşatmak önemli" dedi.

Öztürk, 'dünyanın en küçük botanik ormanı' ile rekor kırmak istediğini, bu kapsamda Guinness Rekorlar Kitabı için başvuru yapacağını dile getirdi.